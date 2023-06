Nikola Jokic et les Nuggets, champions NBA 2023 !!!

Malgré quatre ballons perdus lors des 150 premières secondes, les Nuggets répondent en passant un 12-0 à Miami, alors à 2/14 aux tirs, pour faire rugir la Ball Arena (16-8). Le Heat laisse passer l’orage et met sa défense en place. Les joueurs d’Erik Spoelstra terminent le quart-temps sur un 16-6, grâce à 14 points de Bam Adebayo, pour finalement virer en tête (24-22).

La défense de zone de Miami ralentit les Nuggets mais ces derniers restent au contact grâce aux rebonds offensifs qu’ils gobent côté faible grâce à Michael Porter Jr (30-27). Avec Nikola Jokic à deux fautes et Aaron Gordon à trois, Jimmy Butler, Caleb Martin et Duncan Robinson attaquent le cercle sans relâche et passent un 9-2 à Denver pour prendre dix longueurs d’avance (39-29).

Nikola Jokic prend alors les choses en main en étant plus agressif, Jamal Murray l’imite, mais Miami répond à chaque fois. Kyle Lowry à 3-points deux fois de suite, puis deux paniers de Bam Adebayo, et un 1/4 aux lancers francs de la paire Braun – Brown, permettent au Heat de rentrer aux vestiaires avec sept points d’avance (51-44).

Les Nuggets, champions NBA pour la 1ère fois de leur histoire

Denver revient sur le terrain avec pour consigne de gaver Nikola Jokic de ballon. Le Serbe marque 8 points en cinq minutes et, dans son sillage, l’intensité défensive des Nuggets monte d’un cran. Un tir primé de Jamal Murray en transition vient conclure un 16-9 qui met les deux équipes dos à dos (60-60). Il s’en suit six minutes de bêtisier des deux côtés (ballons perdus et maladresse chronique) avant que cinq points de suite de Michael Porter Jr ne réveillent la Ball Arena. Mais un 3-points de Kyle Lowry garde le Heat devant (71-70).

Denver produit alors son effort pour débuter le quatrième quart temps. Ils parviennent enfin à imposer leur rythme derrière le trio Jokic – Murray – Gordon.

Leur défense limite Miami à cinq points en sept minutes pour prendre le contrôle de la rencontre (83-76). Jimmy Butler, pourtant maladroit ce soir, stoppe alors la disette des siens en enchainant deux 3-points de suite, suivi de trois lancers francs sur une faute litigieuse sur laquelle Mike Malone avait demandé et perdu son challenge. « Jimmy Buckets » ajoute un tir à mi-distance pour remettre Miami devant avec trois minutes à jouer (87-86) !

Jimmy Butler marque encore, son treizième point de suite, mais Nikola Jokic et Bruce Brown lui répondent pour mettre Denver à +1 (90-89). Avec une trentaine de seconde à jouer, Jimmy Butler attaque le cercle et au lieu de tirer, il cherche à faire une passe. Kentavious Caldwell-Pope l’intercepte. Champion NBA en 2020, KCP ajoute deux lancers derrière pour offrir le titre aux Nuggets, nouveaux champions NBA !

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Des Nuggets sous tension pour débuter le match. Avant la rencontre, Mike Malone clamait haut et fort que son équipe n’était pas nerveuse pour sa première occasion de décrocher le titre. Une fois sur le terrain, c’était une autre histoire. Les Nuggets ont perdu 4 ballons dans les trois premières minutes du match, ils ont fini la mi-temps avec 10 « turnovers », dont trois chacun pour le duo Jokic – Murray. La frustration s’est vite ressentie avec un Aaron Gordon à trois fautes et limité à 7 minutes de jeu à la mi-temps. Face à la défense de zone de Miami, les Nuggets n’ont également pas réussi à générer leur mouvement et leur adresse s’en est ressentie. Malgré des tirs ouverts, ils sont rentrés aux vestiaires à 1/15 à 3-points, un (piteux) record sur une mi-temps de NBA Finals. Le Heat n’a guère fait mieux (4/15), mais est allé chercher des points sur la ligne des lancers francs (+6) et en secondes chances (+6).

— Miami dicte le style et le tempo de la rencontre. Dès les premières minutes du match, le Heat a posé son empreinte sur le match. Ils ont joué lentement, bossant pour amener leurs possessions jusque dans les cinq dernières secondes systématiquement. Ils ont défendu en zone pour ralentir encore plus les Nuggets et limité tant bien que mal le nombre de possessions sur le match. Miami est venu à Denver et a creusé une tranchée, demandant aux Nuggets de les battre à leur propre jeu.

— Denver taille champion ! Comme depuis le début des playoffs, quand Denver a eu l’occasion de conclure, ils n’ont pas tremblé. Cette nuit, ils ont quand même frissonné pendant trois quart-temps avant de prendre le dessus dans le money time grâce à leur défense, qui avait limité Miami à 5 points en sept minutes, et à leurs deux stars Nikola Jokic et Jamal Murray. Ils ont su également tuer les derniers espoirs de Miami, revenu en trombe grâce à 13 points de suite de Jimmy Butler. Au final, c’est la force collective de Denver qui a fait la différence !

TOPS/FLOPS

✅ Nikola Jokic. Malgré un début de match marqué par trois balles perdues, le Joker a gardé son équipe dans le match quand aucun de ses coéquipiers ne trouvaient la cible. Le double MVP a fini avec 26 points et 16 rebonds, et le trophée de MVP des Finals dans la poche.

✅ Michael Porter Jr. Toujours en délicatesse avec son adresse, l’ailier des Nuggets a tout de même fait les petits choses qui font la différence pour terminer avec 16 points mais surtout 13 rebonds, dont 2 offensifs importants en première mi-temps pour casser le bon passage du Heat.

✅ Bam Adebayo. Le pivot a commencé fort, marquant 14 de ses 20 points en premier quart temps. Il a fini en double double (12 rebonds) et limité tant que possible l’impact de Nikola Jokic.

✅ Kyle Lowry. Malgré son 4/12 aux tirs, le meneur remplaçant a été déterminant pendant toute la rencontre en relai d’un Gabe Vincent en difficulté. Il a terminé avec 12 points, 9 rebonds, 4 passes, 2 interceptions et 1 contre.

✅ ⛔ Jamal Murray. Il a été maladroit mais il a tout de même noirci la feuille de stat avec 14 points à 6/15 aux tirs, 8 rebonds, 8 passes, mais aussi 6 ballons perdus.

✅ ⛔ Jimmy Butler. Court sur tous ses tirs pendant trois quart-temps, « Playoffs Jimmy » a fait une dernière apparition en marquant 13 de ses 21 points lors des deux minutes qui ont ramené Miami dans le match. Sa balle perdue avec 30 secondes à jouer a toutefois scellé le sort de ce match.

⛔ Gabe Vincent. Le meneur du Heat a enchainé un troisième match compliqué, terminant avec 6 points à 3/13 aux tirs.