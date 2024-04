Paul, James, Luka, Kyrie et les autres…

Après une semaine de playoffs, les cinq dernières minutes du Game 4 entre les Mavericks et les Clippers sont peut-être ce qu’on a vu de plus beau jusque-là ! Dans un 2-contre-2 improvisé, Paul George et James Harden d’un côté, Luka Doncic et Kyrie Irving de l’autre, vont transformer la fin de rencontre en un spectacle assez fou : 34 points cumulés en cinq minutes, et aucun autre joueur ne va inscrire le moindre point !

« C’était un show. Comme si des joueurs de premier plan, doués, du Hall Of Fame, se lâchaient » raconte James Harden. « Et puis défensivement, il y a des limites… Vous voyez ce que je veux dire ? »

Des paniers plus difficiles les uns que les autres

Kawhi Leonard absent, James Harden est redevenu James Harden, avec ses 33 points, dont 15 dans le dernier quart-temps à 6 sur 8 aux tirs. Sur ses six paniers, cinq « floaters » ! « Dans le Game 1, on savait que Kawhi serait absent et j’avais été agressif. C’est pareil ce soir. C’est aussi simple que ça » explique l’ancien MVP à propos de sa prestation de haut niveau : 33 points, 8 passes, 6 rebonds et 4 interceptions.

Alors que les Mavericks avaient compté jusqu’à 31 points d’avance, on va donc assister à un « money time » absolument dingue. Surtout après que Kyrie Irving avait redonné l’avantage à Dallas (105-104) sur un panier assez fou avec trois défenseurs sur le dos. Derrière Paul George va lui répondre avec un 3-points hyper compliqué !

« Il y a des actions et des gestes qu’on bosse l’été » explique Paul George. « C’est vous et votre coach dans un gymnase vide. Et vous avez en tête des situations de jeu. Indépendamment de la façon dont la rencontre se déroule, de la pression et du public, il s’agit simplement de se sentir à l’aise dans ces situations. Et ce soir, je me suis senti à l’aise ».

Des superstars libérées par l’absence de Kawhi Leonard

En face, Kyrie Irving et Luka Doncic ont vraiment tout tenté, dans une ambiance assez dingue. Mais le duo Harden-George était sur une autre planète. « C’était la deuxième rencontre de suite sans Kawhi, et je ne crois pas que nous étions préparés à ce qu’ils prennent certains tirs. Ce sont quelques-uns des plus grands joueurs de tous les temps et ils étaient dos au mur » rappelle Kyrie Irving. « Quand Kawhi n’est pas là, on peut voir qu’ils sont presque des joueurs différents dans une certaine mesure. Je ne veux pas manquer de respect à leur talent, mais je pense qu’ils jouent avec un peu plus de liberté et qu’ils prennent beaucoup plus de tirs difficiles. Quand Kawhi est sur le terrain, je pense qu’ils cherchent surtout à être efficaces. »

Le mot de la fin pour Jason Kidd, dont la consigne numéro 1 était simple : on empêche Paul George et James Harden de shooter à 3-points pour les forcer à aller au cercle.

« Quand Kawhi n’est pas là, les Clippers jouent plus vite, et Paul George et les autres ont le feu vert. Cela leur donne une passe de moins à faire, et chacun un tir de plus à prendre » conclut ainsi le coach.