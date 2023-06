Nikola Jokic, MVP des Finals 2023 à l’unanimité

« Je suis content que cette fois mon vote pour le MVP soit correct ». C’est par une boutade que Mark Jackson a commenté le choix de Nikola Jokic comme MVP des Finals 2023. L’ancien coach des Warriors, aujourd’hui consultant TV, avait été le seul à ne pas voter pour Nikola Jokic dans le scrutin pour le MVP, prétextant une heure d’inattention… Cette fois, il ne s’est pas trompé de vote, et le pivot des Nuggets est élu à l’unanimité : 11 voix sur 11 possibles.

Plus sérieusement, Nikola Jokic devient le premier joueur de l’histoire, non issu du Top 15 d’une Draft, à remporter les trophées de MVP et de MVP des Finals. En cinq matches, face au Heat, le Serbe termine avec 30.2 points, 14.0 rebonds et 7.2 passes, et il va rentrer à la maison avec le trophée Bill Russell. Il est le premier pivot à remporter ce trophée depuis le Shaq en 2002 ! Il est aussi le 6e joueur, non américain, à être élu MVP des Finals après Hakeem Olajuwon, Tim Duncan, Tony Parker, Dirk Nowitzki et Giannis Antetokounmpo.

Tout proche d’un triple-double de moyenne !

Sur l’ensemble des playoffs, Nikola Jokic est le leader pour les totaux de points (600), rebonds (269) et passes (190), et c’est une première dans l’histoire de la NBA ! Il finit ces playoffs 2023 avec 30.0 points, 13.5 rebonds et 9.5 passes par match. Tout proche d’un triple-double de moyenne, comme en saison régulière.

Dans cette cinquième manche, remportée 94-89, le double MVP termine avec 28 points, 16 rebonds et 4 passes. Le tout à 12 sur 16 aux tirs !

Nikola Jokic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 22 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 28 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 33 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 20.0 2020-21 ★ DEN 72 35 56.6 38.8 86.8 2.9 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 ★ DEN 74 34 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 34 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 Total 596 31 55.3 34.8 82.9 2.6 7.9 10.5 6.6 2.8 1.2 2.9 0.7 20.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.