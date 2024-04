« J’y repenserai quand je prendrai ma retraite. Sérieusement, c’est super, ça nous a aidés à gagner. Mais ça ne nous aidera plus à l’avenir. » Jalen Brunson a l’art de tourner la page.

Pourtant, la performance du meneur de jeu lors du Game 4 face aux Sixers mérite d’être célébrée un petit peu. Car avec ses 47 points à 18/34 au tir, plus ses 10 passes décisives, l’ancien des Mavericks a été le moteur principal de son équipe, pour faire le break dans la série face à Philadelphie, et ainsi s’offrir trois balles de match.

C’est d’ailleurs un record de points pour un joueur des Knicks en playoffs, la précédente marque appartenant à Bernard King, qui s’était de son côté arrêté deux fois à 46 points. Patrick Ewing n’avait lui pas fait mieux que 45 points, Willis Reed ne faisant lui pas mieux que 43 points, tandis que Carmelo Anthony s’était stoppé à 42 points.

La solution à mi-distance

« Jalen est un super joueur » admire OG Anunoby. « On finit par s’y attendre. On finit par attendre qu’il mette chaque tir. C’est un grand joueur. Même s’il avait un peu de mal les deux premiers matchs, on savait que ça allait finir par tourner. Parce qu’on le voit tous les joueurs. On savait que ça allait tourner. »

Toujours harcelé par Kelly Oubre Jr. et Nicolas Batum, Jalen Brunson a fini par trouver des solutions à mi-distance dans les deux derniers matchs, dans une zone où il dispose d’un peu d’espace après les écrans. Alors que Joel Embiid cherche d’abord à protéger la raquette… et le rebond, qui a encore été un problème pour les Sixers.

« On a appris au cours de la saison » explique Tom Thibodeau, interrogé sur la capacité de son équipe à bien finir les matchs, grâce aux shoots de Jalen Brunson et aux rebonds offensifs. « Jalen a joué à un niveau si élevé durant toute la saison, et on peut s’appuyer sur ça. Mais il y a eu un peu de tout. On a été incroyable au rebond. Tout le monde s’interrogeait sur notre capacité à prendre des rebonds avec Josh (Hart) comme ailier fort. Et nous avons été la meilleure équipe au rebonds durant toute la saison. Tout le monde questionnait Jalen en tant que leader… »

Et Jalen Brunson a répondu.