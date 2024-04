Joel Embiid énervé de voir autant de fans des Knicks au Wells Fargo Center

À domicile, les Sixers se sont de nouveau inclinés face aux Knicks. Les joueurs de Nick Nurse sont désormais menés 3-1 et doivent donc remporter les trois dernier matchs de la série pour espérer se qualifier en demi-finale de conférence. Les Sixers n’ont ainsi pas réussi à capitaliser sur l’avantage de jouer à domicile. Peut-être la faute aux très nombreux fans des Knicks, présents dans la salle et particulièrement bruyants…

Pourtant, le Wells Fargo Center a la réputation d’être une salle chaude et les fans des Sixers d’être très investis. Mais déjà lors du Game 3, et encore plus lors du Game 4, ils ont été submergés par les fans des Knicks.

Il faut dire qu’à l’échelle des États-Unis, les deux villes sont plutôt proches, permettant aux fans des Knicks de se déplacer dans la « Cité de l’Amour Fraternel ». De quoi agacer Joel Embiid.

« C’est décevant », regrette le pivot des Sixers. « J’adore nos fans. C’est malheureux, et je ne veux pas les pointer du doigt, mais c’est décevant. De toute évidence, il y a beaucoup de fans des Knicks, alors qu’ils jouent à l’extérieur. »

Jalen Brunson s’en amuse

Que les fans des Knicks se fassent entendre au Barclays Center, ça arrive. Mais au Wells Fargo Center, à un peu plus d’une heure et demie de voiture du Madison Square Garden, c’est plus étonnant, y compris pour Jalen Brunson.

« Je ne vais pas mentir, les fans de Philadelphie, je l’ai déjà dit, ils sont très impitoyables, très passionnés. Je veux dire, je suis un fan des Eagles. Je le sais. Mais voir les fans des Knicks et les entendre ici, c’est plutôt cool. C’est génial, » s’amuse le meneur de jeu, héros de la soirée.

Ce qui amuse beaucoup moins Joel Embiid, qui n’avait jamais vécu cela auparavant. Et le pivot de Team USA pour Paris 2024 ne manque pas de le faire savoir. « Je n’ai jamais vu ça et je suis ici depuis dix ans. Oui, ça m’énerve un peu, » ajoute le pivot. « Surtout parce que Philly est considérée comme une ville de sports. Les fans ont toujours été présents et je ne pense pas que cela devrait arriver. Ce n’est pas acceptable. »

Joel Embiid peut s’habituer aux chants des Knicks, les Sixers retournent à New York pour le Game 5. Et ils n’ont plus le droit à l’erreur…