Après une immense carrière, Candace Parker annonce sa retraite

Alors que la WNBA vrombit déjà à l’approche des débuts de Caitlin Clark, la ligue féminine voit une de ses légendes quitter les parquets. Candace Parker a annoncé ce dimanche la fin de sa carrière, à 38 ans, et après 16 saisons. La joueuse des Las Vegas Aces a expliqué que les blessures auront eu raison de sa volonté de poursuivre un quatrième titre WNBA.

Première joueuse – et pour le moment la seule – à avoir été élue MVP lors de sa saison rookie, Candace Parker restera comme une des plus grandes joueuses de la décennie 2010.

« J’ai promis que je ne tricherai jamais avec ce jeu et que je le laisserai dans un meilleur état que quand j’y suis arrivée » a-t-elle détaillé sur Instagram. « La compétitrice en moi en veut toujours une de plus, mais il est temps. Mon coeur et mon corps savaient, mais j’avais besoin de donner du temps à mon esprit pour l’accepter. »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Candace Parker (@candaceparker)

Des titres en NCAA, WNBA, Euroleague ou aux Jeux olympiques

Opérée du pied en fin de saison, ce qui lui a fait manquer plus de la moitié de la saison avec les Aces, Candace Parker n’avait pu participer à la quête vers le titre WNBA de la franchise de Las Vegas la saison passée. Elle avait toutefois choisi de resigner en février dernier pour un an supplémentaire.

« Cette intersaison n’a pas été une partie de plaisir avec un pied qui ne veut pas coopérer » raconte-t-elle. « Ce n’est pas amusant de jouer avec de la douleur (dix opérations dans ma carrière), ce n’est pas amusant de savoir ce que vous pourriez faire, si seulement… Ce n’est pas amusant d’entendre ‘elle n’est plus la même’ quand je sais pourquoi, ce n’est pas amusant d’accepter le fait que vous devez vous opérer de nouveau. »

L’ancienne joueuse des Los Angeles Sparks (2008-2020) et du Chicago Sky (2021-2022) conclut sa carrière avec un palmarès exceptionnel : trois bagues de championne WNBA (2016, 2021, 2023), deux titres de MVP (2008 et 2013), un titre de défenseuse de l’année (2020), un titre en Euroleague (2013), deux titres NCAA (2007 et 2008) ou encore deux titres olympiques avec Team USA (2008 et 2012).

Candace Parker envisage désormais de passer davantage de temps en famille, mais aussi dans le monde des affaires. Elle a aussi réitéré sa volonté de « posséder une franchise NBA et WNBA » à l’avenir.