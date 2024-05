« Elle est de retour », annoncent les Las Vegas Aces à grand renfort de visuels pour officialiser la re-signature de la double MVP Candace Parker. Selon The Athletic, la légende du basket féminin s’est engagée pour une année supplémentaire avec les doubles championnes WNBA.

« Je suis impatiente de continuer à pratiquer le jeu que j’aime aux côtés de mes coéquipières et de mes entraîneurs. Ma famille et moi sommes ravis d’être de retour à Las Vegas et prêts pour une nouvelle grande saison », a déclaré la championne, qui avait manqué la course au doublé des Aces après avoir été opérée du pied gauche.

Malgré ses 37 ans, celle-ci tournait encore à 9 points, 5 rebonds et près de 4 passes de moyenne en 18 apparitions. La joueuse draftée en première position en 2008 par les Los Angeles Sparks, s’était montrée hésitante en novembre dernier quant à la suite à donner à sa carrière : « Si je me sens vraiment, vraiment bien, alors je jouerais. C’est un énorme ‘si’ car je dois soigner mon pied. Je ne veux pas tricher avec le sport ou me mentir à moi-même. »

Elle a de toute façon encore du temps devant elle, pour être complètement sûre physiquement, puisque la saison ne reprend qu’à la mi-mai. « Son leadership et sa présence sur le terrain sont inestimables pour notre équipe. On est impatients de retrouver ses incroyables qualités et son énergie contagieuse sur le terrain », s’enthousiasme déjà la GM de l’équipe, Natalie Williams.

Très active sur le banc des Las Vegas Aces durant les playoffs, Candace Parker, proche de la star de l’équipe A’ja Wilson, va partir à la quête d’un quatrième titre WNBA (2016 avec les Sparks, 2021 avec le Sky, 2023).