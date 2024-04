Le mollet de Jamal Murray fait des siennes…

Un début d’inquiétude chez les Nuggets ? Proches du « sweep » contre les Lakers, ils ont vu ces derniers leur prendre un match ce week-end et les voilà désormais contraints de plier l’affaire à domicile, dans le Game 5. Sauf que Jamal Murray n’est pas au mieux et il est annoncé incertain pour la rencontre décisive de ce lundi.

En cause : le mollet droit du meneur canadien, victime d’une élongation. Déjà touché au genou droit entre fin mars et début avril, il lui faut de nouveau surveiller cette même zone et c’est évidemment embêtant pour les champions en titre, qui ont tant besoin de son apport en playoffs pour relayer l’inévitable Nikola Jokic.

Avec justement 21.5 points, 7.3 passes et 5.0 rebonds de moyenne depuis le début de ces playoffs (mais à 38% au shoot, dont 21% à 3-points), Jamal Murray reste un élément-clé du jeu de Denver et, sans lui, cela laisserait Michael Malone avec Reggie Jackson comme seul meneur de formation.

Pas idéal, alors que les Lakers ont souvent montré au cours de ce premier tour qu’ils avaient les armes pour gêner les Nuggets. Et, avec un LeBron James déterminé à prolonger la série, la méfiance est de mise dans le Colorado…

Jamal Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DEN 82 22 40.4 33.4 88.3 0.5 2.1 2.6 2.1 1.5 0.6 1.4 0.3 9.9 2017-18 DEN 81 32 45.1 37.8 90.5 1.0 2.7 3.7 3.4 2.1 1.0 2.1 0.4 16.7 2018-19 DEN 75 33 43.7 36.7 84.8 0.9 3.4 4.2 4.8 2.0 0.9 2.1 0.4 18.2 2019-20 DEN 59 32 45.6 34.6 88.1 0.8 3.2 4.0 4.8 1.7 1.1 2.2 0.3 18.5 2020-21 DEN 48 36 47.7 40.8 86.9 0.8 3.3 4.0 4.8 2.0 1.3 2.3 0.3 21.2 2022-23 DEN 65 33 45.4 39.8 83.3 0.7 3.2 4.0 6.2 1.6 1.0 2.2 0.3 20.0 2023-24 DEN 59 32 48.1 42.5 85.3 0.7 3.4 4.1 6.5 1.8 1.0 2.1 0.7 21.2 Total 469 31 45.2 38.0 86.7 0.8 3.0 3.8 4.5 1.8 1.0 2.0 0.4 17.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.