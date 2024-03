Jamal Murray encore bloqué à l’infirmerie

Absent contre les Wolves, Jamal Murray a manqué sa quatrième rencontre de suite. Le meneur de jeu des Nuggets est touché à deux endroits : à la cheville gauche (entorse) et au genou droit (qui est gonflé). Avant le choc, Michael Malone précisait que le champion en titre « n’est tout simplement pas prêt à jouer au niveau nécessaire ».

Le Canadien s’est même excusé de ne pas pouvoir tenir sa place, donc de laisser Nikola Jokic et ses coéquipiers se battre face à Anthony Edwards et sa bande.

« J’ai répondu qu’il n’avait pas à s’excuser. Il ne fait pas exprès d’être blessé. Et sa santé est bien plus importante qu’une victoire en ce moment », explique son coach. « Je l’ai dit à plusieurs reprises : j’ai confiance en ce groupe. On peut battre n’importe qui si on est en bonne santé, car on l’a déjà fait. »

Un retour avant les playoffs

Nikola Jokic diminué par un poignet droit douloureux et Jamal Murray absent, Rudy Gobert et les Wolves en ont profité pour s’imposer et reprendre les commandes de la conférence Ouest.

Il reste huit matches dans les deux dernières semaines de saison régulière pour Denver. Peut-on espérer revoir le meneur de jeu d’ici quelques jours ? « Je pense qu’il reviendra avant le début des playoffs », assure Michael Malone.

Jamal Murray Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DEN 82 22 40.4 33.4 88.3 0.5 2.1 2.6 2.1 1.5 0.6 1.4 0.3 9.9 2017-18 DEN 81 32 45.1 37.8 90.5 1.0 2.7 3.7 3.4 2.1 1.0 2.1 0.4 16.7 2018-19 DEN 75 33 43.7 36.7 84.8 0.9 3.4 4.2 4.8 2.0 0.9 2.1 0.4 18.2 2019-20 DEN 59 32 45.6 34.6 88.1 0.8 3.2 4.0 4.8 1.7 1.1 2.2 0.3 18.5 2020-21 DEN 48 36 47.7 40.8 86.9 0.8 3.3 4.0 4.8 2.0 1.3 2.3 0.3 21.2 2022-23 DEN 65 33 45.4 39.8 83.3 0.7 3.2 4.0 6.2 1.6 1.0 2.2 0.3 20.0 2023-24 DEN 54 32 47.5 41.9 85.5 0.7 3.4 4.1 6.7 1.8 1.0 2.1 0.6 20.9 Total 464 31 45.1 37.8 86.8 0.8 3.0 3.7 4.5 1.8 1.0 2.0 0.3 17.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.