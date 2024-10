30 jours/30 équipes : Dallas Mavericks

Deux ans après la finale de conférence Ouest perdue contre les Warriors, les Mavericks ont fait mieux en jouant le titre en juin dernier avant de tomber contre les intouchables Celtics. Une sacrée performance pour une équipe « seulement » cinquième à l’Ouest en saison régulière, et qui a donc dû traverser les playoffs sans jamais avoir l’avantage du terrain. Dallas avait mieux dans sa manche, avec une équipe bien construite, portée par un Luka Doncic au four et au moulin. Le plus dur reste peut-être désormais à venir pour la franchise texane, qui va devoir confirmer sur la durée…

Elle n’avait pas su le faire en 2023, en dépit de l’arrivée en cours d’exercice de Kyrie Irving, manquant les playoffs purement et simplement. Les Mavericks sont donc prévenus, la vérité d’une saison n’est pas celle de la précédente. Pour éviter de connaître pareille mésaventure, l’effectif n’a pas été bouleversé, tout en comptant quelques ajouts ciblés pour combler certaines lacunes. L’arrivée de Klay Thompson a – forcément – fait beaucoup de bruit après avoir passé ses 13 premières saisons avec les Warriors. Le nouveau sniper des Mavs prend la suite de Derrick Jones Jr, parti chez les Clippers et qui va laisser un vide dans l’aile par son profil athlétique et défensif.

Les apports de Naji Marshall et Quentin Grimes viennent compenser les départs de Josh Green et Tim Hardaway Jr, joueurs de complément qui avaient petit à petit disparu de la rotation en phases finales. Pour le reste, les Mavericks repartent sur une formule inchangée, avec le monstre à deux têtes de la base arrière, Luka Doncic et Kyrie Irving, comme moteur de l’équipe. Après quelques mois d’adaptation, le duo a donné sa pleine mesure en deuxième partie de saison dernière. Le Slovène s’est montré étincelant, flirtant plus que jamais avec le niveau MVP, quand son compère a semblé pleinement épanoui dans un rôle de leader bis, prêt à prendre les rênes à tout moment.

Reste désormais de quel côté va tomber la pièce cette saison. Est-ce que les Mavericks vont continuer leur progression avec un premier training camp au complet dans leur nouvelle formule suite aux arrivées à la dernière « trade deadline » de P.J. Washington et Daniel Gafford ? Ou est-ce que l’effet de surprise de la fin de saison dernière aura plus de mal à prendre ? Dans une conférence Ouest où la course à l’armement s’est poursuivie pour la majeure partie des prétendants au titre, Dallas sait qu’il faudrait faire certainement mieux encore que l’an passé pour être aussi performant, et rattraper son retard sur Boston.

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Spencer Dinwiddie, Kessler Edwards (two-way), Quentin Grimes, Naji Marshall, Klay Thompson

Départs : Greg Brown III, Josh Green, Tim Hardaway Jr, Derrick Jones Jr

LE JOUEUR À SUIVRE : KLAY THOMPSON

La fin de cycle dans la Baie semblait pointer son nez, elle a tout de même fait l’effet d’un choc durant l’intersaison. Klay Thompson n’est plus un Warrior, Golden State ayant fait d’autres choix tant sportifs que financiers. Dallas s’en frotte encore les mains. Les Mavericks comptent sur le shooteur pour être la pièce manquante de leur armada pour aller chercher le titre. Klay Thompson pouvait difficilement mieux tomber, dans une franchise ambitieuse et qui manquait d’un artificier pour sanctionner les défenses adverses et écarter le jeu pour son « backcourt. »

Avec Klay Thompson, les Mavericks espèrent que les prises à deux sur son duo majeur soient sanctionnées, voire simplement impossibles, grâce au poignet de l’ancien Warrior. Dans une équipe où seul P.J. Washington dépassait les 10 points par match en playoffs pour seconder Luka Doncic et Kyrie Irving, l’écot de Klay sera primordial. Il lui faudra aussi tenir le coup défensivement, là où son prédécesseur Derrick Jones Jr excellait.

Moyenne d’âge : 27,4 ans

Masse salariale : 183,2 millions de dollars (12e)

LE SCÉNARIO IDÉAL

Encore en progression, Luka Doncic pourrait être le prochain joueur à tourner en triple-double de moyenne sur une saison. Gare au Slovène, surmotivé après sa défaite en Finals et un été à se reposer, les Mavericks débutent fort d’entrée. Tant qu’il n’est pas trop souvent à l’infirmerie, et que Kyrie Irving limite ses absences à un total raisonnable, les Mavericks seront parmi les équipes dangereuses de la ligue, capables de battre n’importe qui.

Le banc s’est en plus étoffé, avec le retour de Spencer Dinwiddie, appelé à faire souffler Luka Doncic et/ou Kyrie Irving tout en assurant l’intérim en cas de blessure. Derrière Klay Thompson à l’aile, Naji Marshall peut s’imposer comme une rotation de luxe par son impact physique, et Quentin Grimes grâce à son tir extérieur. Et comme la raquette est toujours bien tenue par le tandem Daniel Gafford – Dereck Lively II, l’effectif a plutôt fière allure.

D’autant que cette fois, Jason Kidd ne devrait pas avoir à alterner entre 35 cinq de départ différents comme la saison passée pour trouver la bonne formule. Le Top 4 de l’Ouest doit être un objectif minimum.

LE PIRE SCÉNARIO

Remplacer Derrick Jones Jr. par Thompson est aussi un sacré pari tenté par les dirigeants des Mavericks : celui que l’ajout du sixième shooteur à 3-points le plus prolifique de l’histoire ne va pas créer un déséquilibre trop grand en défense. Le cinq Doncic – Irving – Jones Jr – Washington – Gafford s’était imposé comme le deuxième meilleur « Defensive Rating » de la ligue par sa densité athlétique pour compenser les limites de ses arrières (même si Luka Doncic s’est montré plus concerné de ce côté du terrain ces derniers mois).

P.J. Washington devrait hériter de la tâche de stoppeur du meilleur attaquant adverse, et Dereck Lively II devra passer un nouveau cap pour jouer les paratonnerres aussi bien que Daniel Gafford.

Si le château de sable se met à trembler, Dallas ressemblera alors à ce qu’il était en première partie de saison dernière, une équipe légèrement au-dessus des 50% de victoires, capable de mettre le feu à toutes les défenses de la ligue, tout comme de sombrer pour protéger sa propre moitié de terrain à tout moment. Dans ce cas, la signature de Klay Thompson pourrait vite ressembler à la plus grosse fausse bonne idée de l’été 2024…