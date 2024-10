Pour sa première avec Dallas, Klay Thompson a eu le trac du débutant

L’histoire retiendra que Klay Thompson a perdu pour son premier match avec les Mavericks. C’était face au Jazz (107-102) dans une rencontre sans grand enjeu. Si ce n’est de voir le « Splash Brother » sous ses nouvelles couleurs, aux côtés de Kyrie Irving. Nerveux devant son nouveau public, il ne l’a pas déçu avec quelques séquences dont il a le secret comme en fin de premier quart-temps avec deux 3-points, coup sur coup, sur du « catch-and-shoot ».

À l’arrivée, 10 points en 18 minutes avec un 3 sur 5 à 3-points, mais un 0 sur 4 à 2-points. « J’étais nerveux depuis quatre jours… Je n’avais pas été nerveux comme ça depuis, je pense, le Game 1 des Finals 2015 » commente l’ancien Warrior. « Cela m’a fait du bien d’aller sur le terrain, de jouer et de me débarrasser de mon trac. C’était une nouvelle expérience. C’est un sentiment naturel quand on a passé tant de temps dans un endroit, d’être dans un nouvel endroit et d’enfiler enfin le maillot, c’est incroyable. Après plus d’une décennie passée là-bas et de me retrouver maintenant ici, j’ai littéralement eu l’impression de revivre ma saison de rookie ».

Créer des automatismes

Dès le 2e quart-temps, le trac a disparu, et il a pu se relâcher aux côtés de Kyrie Irving. « C’était génial d’être sur le terrain avec Kai et le reste des gars. Est-ce que c’était surréaliste ? Absolument ! » répond-il à un journaliste. « Cette présaison est très importante pour moi car je veux créer des automatismes avec cette équipe. Je suis impatient de vivre un nouveau chapitre. Ce sera spécial. Je le sais. »

Du côté de Jason Kidd, on est très satisfait de cette première, malgré donc la défaite finale.

« Il a eu quelques belles positions et il s’est lâché derrière la ligne à 3-points. Klay est une menace, peu importe à quel point il est surveillé, il est capable d’obtenir son tir. C’est ce qu’il a fait tout au long de sa carrière. Pour lui, ce soir, il y a beaucoup de points positifs. Il a eu quelques bons tirs qu’il est capable de réussir. Il ne se précipite jamais. Il ne force jamais rien. Il a probablement refusé des tirs que nous l’aurions encouragé à prendre. Mais nous sommes convaincus à chaque fois qu’il prend la bonne décision ».

