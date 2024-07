Spencer Dinwiddie vient renforcer les Mavericks à l’arrière

Il y a deux semaines, on faisait déjà part de l’intérêt des Mavericks pour une recrue au poste de meneur. Marc Stein le confirmait il y a quelques heures en précisant que Spencer Dinwiddie et Dennis Smith Jr. faisaient bel et bien partie des pistes de la franchise texane.

En l’occurrence, les deux joueurs sont déjà passés par Dallas. Pour Spencer Dinwiddie, c’était entre 2022 et 2023 (17.1 points, 4.9 passes, 3.1 rebonds) et son intégration a été une réussite. Pour Dennis Smith Jr, c’était entre 2017 et 2019 (14.5 points, 4.9 passes, 3.5 rebonds, 1.1 interception), mais l’arrivée de Luka Doncic avait eu raison de son développement dans le Texas.

Outre le duo Dinwiddie/Smith Jr, Marc Stein indiquait que Talen Horton-Tucker était aussi une option pour les Mavericks dans leur « backcourt ». Certes plus jeune (23 ans) que Spencer Dinwiddie (31 ans) et Dennis Smith Jr. (26 ans), « THT » a l’expérience d’un titre NBA (en 2020 avec les Lakers) et sa marge de progression semble encore intéressante, malgré son bilan contrasté au Jazz (10.5 points, 3.6 passes, 2.9 rebonds).

C’était tout de même Spencer Dinwiddie qui était le mieux placé pour revenir à Dallas, au sortir de son passage pourtant décevant chez les Lakers (6.8 points, 2.4 passes, 1.7 rebond). Des Lakers qu’il avait d’ailleurs préféré rejoindre malgré un intérêt des Mavs, justement.

Des informations confirmées ce soir par The Athletic et ESPN, qui révèlent que le meneur de 31 ans a accepté un contrat d’un an dans le Texas, afin d’apporter du soutien au duo Kyrie Irving – Luka Doncic.

L’EFFECTIF 2024/25 DES DALLAS MAVERICKS

Meneurs : Luka Doncic, Spencer Dinwiddie

Extérieurs : Kyrie Irving, Klay Thompson, Jaden Hardy, Naji Marshall, Quentin Grimes, Dante Exum, Olivier Maxence-Prosper, AJ Lawson

Intérieurs : PJ Washington, Daniel Gafford, Maxi Kleber, Dereck Lively II, Dwight Powell