Spencer Dinwiddie va s’engager avec les Lakers !

Si Darvin Ham a préféré ironiser en conférence de presse lorsqu’il a été interrogé, bottant rapidement en touche ensuite et prenant la question suivante, il était difficile de ne pas voir la présence de Spencer Dinwiddie aux côtés de Rob Pelinka, ce vendredi à la Crypto.com Arena, comme un signe de sa proximité avec les Lakers. Selon The Athletic et Hoopshype, l’ancien meneur des Nets a bien prévu de s’engager avec les coéquipiers de LeBron James.

Spencer Dinwiddie has agreed to a deal with the Los Angeles Lakers, league sources told @hoopshype. First reported by The Athletic. https://t.co/aOI7XAjkzn — Michael Scotto (@MikeAScotto) February 10, 2024

Envoyé par Brooklyn à Toronto jeudi soir, avant d’être coupé par les Raptors dans la foulée, le meneur de 30 ans était assis aux côtés du GM de Los Angeles pendant la partie contre New Orleans, avant d’être aperçu toujours à ses côtés, non loin du vestiaire angeleno, après la rencontre.

Ancien coéquipier de D’Angelo Russell aux Nets

« C’est un meneur de jeu de plus, un shooteur de plus » ont réagi de concert LeBron James et Anthony Davis, tandis que D’Angelo Russell a carrément déclaré qu’il était « fan » à l’idée de rejouer avec Spencer Dinwiddie.

Annoncé entre les Lakers et les Mavericks, assistant notamment au match de ces derniers contre les Knicks ce jeudi, Spencer Dinwiddie (12.6 points, 6.0 passes, 3.3 rebonds) est l’un des free agents les plus convoités du marché. Californien de naissance, il va renforcer le banc des « Purple & Gold » pour faire souffler D’Angelo Russell, son ex-coéquipier chez les Nets, et Austin Reaves sur les lignes arrières de la franchise.

Spencer Dinwiddie Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 DET 34 13 30.2 18.5 91.2 0.1 1.3 1.4 3.1 1.6 0.6 1.0 0.2 4.3 2015-16 DET 12 13 35.2 10.0 57.6 0.3 1.1 1.4 1.8 1.7 0.3 0.6 0.0 4.8 2016-17 BRK 59 23 44.4 37.6 79.2 0.5 2.3 2.8 3.1 2.0 0.8 1.1 0.4 7.3 2017-18 BRK 80 29 38.7 32.6 81.3 0.5 2.7 3.2 6.6 2.3 0.9 1.6 0.3 12.6 2018-19 BRK 68 28 44.2 33.5 80.6 0.4 2.1 2.4 4.6 2.8 0.6 2.2 0.3 16.8 2019-20 BRK 64 31 41.5 30.8 77.8 0.5 3.0 3.5 6.8 2.8 0.6 2.7 0.3 20.6 2020-21 BRK 3 21 37.5 28.6 100.0 0.0 4.3 4.3 3.0 1.3 0.7 1.7 0.3 6.7 2021-22 * All Teams 67 30 41.6 33.9 77.4 0.7 3.5 4.2 5.2 2.2 0.7 1.6 0.2 13.7 2021-22 * WAS 44 30 37.6 31.0 81.1 0.8 3.9 4.7 5.8 2.4 0.6 1.7 0.2 12.6 2021-22 * DAL 23 28 49.8 40.4 72.5 0.4 2.7 3.1 3.9 1.9 0.7 1.4 0.3 15.8 2022-23 * All Teams 79 35 43.8 36.9 81.2 0.4 3.1 3.4 6.5 2.4 0.9 1.8 0.3 17.3 2022-23 * DAL 53 34 45.5 40.5 82.1 0.4 2.7 3.1 5.3 2.3 0.7 1.7 0.3 17.7 2022-23 * BRK 26 35 40.4 28.9 79.7 0.4 3.8 4.1 9.1 2.4 1.1 2.1 0.3 16.5 2023-24 BRK 48 31 39.1 32.0 78.1 0.5 2.8 3.3 6.0 1.8 0.8 1.3 0.2 12.6 Total 514 28 41.5 33.1 79.4 0.5 2.7 3.1 5.3 2.3 0.7 1.7 0.3 13.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.