Les Mavericks cherchent un meneur de jeu

Qui sera le troisième meneur de jeu des Mavericks la saison prochaine, lorsque Luka Doncic et/ou Kyrie Irving soufflent ? Sous contrat, Dante Exum peut faire le boulot mais selon Hoopshype, la direction chercherait un meneur supplémentaire. Il en reste de nombreux sur le marché, et Dallas n’exclut pas de faire appel à un ancien de la maison, qu’il s’agisse de Spencer Dinwiddie ou de Dennis Smith Jr.

On imagine que le premier ne se contentera pas du minimum salarial, et qu’il voudra des garanties de temps de jeu. Quant au second, âgé de 26 ans, il sort de deux saisons à 26 et 19 minutes de temps de jeu, et il ne se contentera pas non plus de jouer au bout du banc.

Troisième piste envisagée : Malachi Flynn. Il n’a jamais joué aux Mavericks mais il s’est révélé au grand public en avril dernier avec une perf’ à 50 points dans la rencontre des Pistons face aux Hawks. Sans contrat, le 29e choix de la Draft 2020 a vécu une saison particulièrement mouvementée puisqu’il est passé de Toronto à Detroit, avec un crochet par New York. Peut-être a-t-il besoin de stabilité, à défaut d’un gros temps de jeu.