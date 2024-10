Klay Thompson, l’arme fatale des Mavericks ?

Luka Doncic n’a pas tardé à annoncer ce que tout le monde savait déjà pour le premier rendez-vous des Mavs avec la presse : Dallas jouera le titre ! Finalistes l’an dernier, les Texans ont mis la main sur Klay Thompson pour essayer de franchir cette dernière marche.

La présence du « Splash Brother » doit ainsi permettre de libérer les deux leaders de l’équipe, Luka Doncic et Kyrie Irving. De quoi aider ce groupe à retrouver les Finals, et faire mieux, avec un « spacing » amélioré.

« J’ai l’impression que nos rêves sont réalisables parce qu’il est là maintenant. Il a apporté une grande valeur ajoutée à nos envies de titre », a confié Kyrie Irving, son compagnon de Draft en 2011. Et Luka Doncic de poursuivre : « Quand Kyrie et moi avons le ballon, l’adversaire ne pourrait pas venir aider à cause de Klay. Parce que si tu le laisses grand ouvert, il va mettre ses tirs. Donc je pense que le fait d’étirer le jeu va être crucial pour nous. Je pourrais vous en dire plus après quelques matchs ».

Le « Jet » de 2024 ?

Jason Kidd a pour sa part rappelé le pedigree de Klay Thompson, qu’il classe parmi les meilleurs shooteurs de l’histoire du jeu. Pour lui, c’est le Jason Terry qui manquait jusqu’à présent aux Mavs pour succéder à l’armada qui a conquis le titre en 2011. C’est aussi peut-être une façon subtile de suggérer que Klay Thompson pourrait également être le maître de la « second unit » en matière de scoring, comme le « Jet » pouvait l’être à son époque.

« On a eu des shooteurs, mais pas un Jason Terry ou un Klay Thompson. C’est une qualité rare », a rappelé le coach des Mavs. « Quand on parle de Klay, on parle d’un joueur qui finira comme l’un des meilleurs shooteurs de tous les temps. Donc de l’avoir de notre côté, ça rend juste notre jeu plus facile en attaque. L’étirement du jeu en attaque, c’est quelque chose d’important dans notre ligue. Quand on regarde les équipes qui peuvent ainsi faciliter leurs systèmes, comme Boston, nous… C’est ce genre d’équipe qui remportent les titres ».

Une présaison très importante

Un sentiment partagé par le principal intéressé, qui estime que son profil « complète très bien le roster ».

« Je vais avoir à m’ajuster pour jouer avec des créateurs tellement bons. À Golden State, c’était une attaque vraiment basée sur le mouvement. Mais juste d’avoir pu jouer avec Luka ces derniers jours, ses aptitudes sur le pick-and-roll, c’est peut-être les meilleures que je n’ai jamais vues », a-t-il déclaré. « Cela va être amusant de jouer avec lui sur ces situations, parce qu’il attire tellement d’attention et génère tellement de tirs ouverts autour de lui. Donc je serai là pour les mettre dedans. Je pense que ça prendra quelques semaines, de m’habituer à ce nouveau système. Mais heureusement, notre premier match est le 24 octobre. Donc la présaison pourrait être la plus importante que j’ai eue à jouer depuis longtemps. J’ai hâte de m’y mettre et d’apprendre ce système. Mais je sais aussi que je suis un basketteur, que je peux m’ajuster et je suis impatient de le faire ».