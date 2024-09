Pour PJ Washington, les Mavericks ont les recrues pour viser le titre

L’inconstance. PJ Washington attribue la défaite des Mavericks en finale NBA face aux Celtics à cette lacune. Selon l’ailier-fort de Dallas, son équipe n’a pas été en mesure d’afficher le même niveau de jeu à ce stade par rapport aux trois séries précédentes (Clippers, Thunder et Wolves).

« Je pense que c’est ce qui nous a coûté (le titre). Au final, on devait jouer comme on l’a fait pour arriver à ce stade. Je n’ai pas l’impression que c’est ce qu’on a fait en finale. C’était un apprentissage pour nous, mais tout le monde est clairement enthousiaste de revenir et veut retourner au sommet de la montagne », affiche le joueur de 26 ans depuis son camp d’entraînement pour les jeunes, le premier organisé en carrière.

Cette excitation, malgré la frustration d’avoir échoué si près du but, est pour beaucoup liée à l’intersaison réalisée par les Texans. Les vainqueurs de la conférence Ouest en titre ont signé un coup en s’offrant Klay Thompson, dont PJ Washington est impatient de profiter du « spacing ».

L’impatience de voir le groupe à l’œuvre

En parallèle à l’échange de Tim Hardaway Jr. pour récupérer Quentin Grimes, les Mavericks ont certes perdu Derrick Jones Jr, mais ont mis la main sur Naji Marshall pour compenser, ainsi que Spencer Dinwiddie.

« Je suis impatient de retourner au gymnase et de voir ce qu’on peut faire collectivement. On a clairement un nouveau groupe. Je suis impatient de bosser avec eux et de voir à quel point on peut être bons. Je crois qu’on peut le faire et aller au bout, c’est notre objectif », poursuit PJ Washington.

En attendant cette réunion collective, l’intérieur, qui s’est entraîné le mois dernier à Los Angeles avec plusieurs coéquipiers, dont Klay Thompson, Quentin Grimes, Dereck Lively II et Markieff Morris, bosse son jeu. Sa priorité : devenir un joueur plus complet.

Cela passe par du travail sur son dribble, sa capacité à remonter le cuir, son positionnement au rebond, à finir au cercle malgré les contacts. « J’essaie juste d’être un meilleur scoreur sur les trois positions (3-points, mi-distance et au cercle) et d’être un meilleur créateur », promet celui qui devrait encore avoir un rôle important à jouer pour regagner les sommets de la « montagne ».