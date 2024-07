Certes, les Mavericks sont allés jusqu’aux Finals, mais il leur manquait ce petit quelque chose pour remporter le titre. Peut-être l’adresse extérieure puisqu’ils ont souffert derrière l’arc face aux Celtics.

Pour remédier à ça, le GM Nico Harrison a donc préféré miser sur Klay Thompson, plutôt que de continuer avec Derrick Jones Jr. Et c’est une décision qui semble plutôt emballer son futur coéquipier, PJ Washington.

« Je pense qu’il apportera beaucoup à notre équipe », affirme l’ancien joueur des Hornets. « Beaucoup de leadership. Évidemment, il est au sommet depuis un moment. Je pense donc que c’est formidable qu’il fasse partie de notre équipe et qu’il nous apporte également ses connaissances. »

Une menace de plus en attaque

Pour PJ Washington, la menace extérieure représentée par Klay Thompson va aider à libérer toute l’équipe.

« Ça va être très dur (pour les autres équipes). Vous ne pouvez pas faire l’impasse sur lui. C’est un gars qui rentre ses tirs, et évidemment vous avez Luka et Kyrie qui font ce qu’ils font. Cela ne peut que m’aider, ainsi que les gars autour de moi, à être meilleurs en jouant avec des gars comme ça », estime l’ailier fort des Mavs. « Ils vont attirer toute l’attention, et comme je l’ai dit, ça donnera des tirs ouverts pour tout le monde. »

Même s’il sort d’une de ses moins bonnes saisons en carrière, Klay Thompson reste sur un honorable 17.9 points de moyenne à 38.7% à 3-points. Et l’ancien joueur des Warriors est toujours un shooteur redoutable.

« De toute évidence, il est l’un des meilleurs shooteurs à 3-points de tous les temps », conclut ainsi PJ Washington. « Donc, je vais juste lui demander des conseils sur un tas de choses différentes, et je pense que cela va aider le développement dans ma carrière, et évidemment celui de mes coéquipiers aussi. »