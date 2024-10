Les Mavs se préparent à l’idée d’une reprise sans plusieurs cadres

« Je ne jouerai que les cartes que j’ai reçues et qui sont autorisées à être jouées. » Ainsi s’exprime Jason Kidd au sujet des pépins physiques touchant plusieurs de ses cadres au sein des Mavs.

« On doit se préparer. Luka (Doncic), Maxi (Kleber), P.J. (Washington) et tous ceux qui sont blessés : il y en a beaucoup qui ne joueront peut-être pas le soir de l’ouverture », prévient le technicien texan, dont le démarrage de la saison régulière est programmé au 24 octobre avec la réception des Spurs.

Son maître à jouer slovène a manqué les deux premiers matchs de la présaison en raison d’une contusion au mollet gauche subie peu avant le camp d’entraînement de l’équipe à Las Vegas. Luka Doncic va manquer le match de lundi contre les Clippers, mais il est possible qu’il soit là pour l’ultime rencontre face aux Bucks.

Jason Kidd voit cette confrontation avec Milwaukee comme une « répétition générale » pour la saison régulière, puisque Kyrie Irving, Klay Thompson et le reste des Mavs devraient jouer les minutes qui leur sont habituellement allouées.

Une autre interrogation concerne P.J. Washington, sur la touche en raison d’une douleur à la hanche gauche, mais présent comme Luka Doncic lors de l’entraînement de vendredi. Élément important du « run » texan en Finals, il est attendu comme titulaire aux côtés du trio Doncic – Irving – Thompson, ainsi que Dereck Lively II ou Daniel Gafford.

Luka Doncic déjà gêné l’an dernier

Les Mavs doivent également composer sans Maxi Kleber, qui souffre d’une entorse à la cheville gauche. La blessure la plus grave est celle de Dante Exum, qui a subi une intervention chirurgicale pour soigner unproblème au poignet droit. Son absence donne plus de responsabilités à Spencer Dinwiddie et à Jaden Hardy pour remplir le rôle de meneur de jeu remplaçant.

« On doit être prêts à faire face à l’indisponibilité des joueurs et c’est ce qu’on cherche à faire en ce moment, à savoir qui peut jouer le rôle de deuxième meneur si Spencer doit commencer. On va étudier différents cinq. Il nous reste deux matchs. Un à Los Angeles et un à la maison, juste pour voir et se préparer si certains des gars blessés ne peuvent pas jouer le 24 », poursuit Jason Kidd.

Ce dernier ne semble pas trop inquiet. Après tout, l’année dernière, Luka Doncic avait souffert d’une légère entorse au mollet pendant le camp d’entraînement, mais il avait pu participer au match d’ouverture contre les mêmes Spurs.

« Pour nous, c’est presque normal. On a connu quelques blessures au camp d’entraînement de l’année dernière. Il faut faire avec. Il faut enseigner, et entraîner les gars qu’on a. Il faut être prêt. L’avantage, c’est que PJ, Luka et Maxi sont dans le système et comprennent ce qu’on essaie de faire, donc ça ne devrait pas leur prendre trop de temps », reste optimiste le coach.

Autre facteur d’optimisme, le calendrier des Mavs : ils disputent sept de leur neuf premiers matchs à domicile.