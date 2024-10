Dribble, tir à 3-points… Dereck Lively II monte d’un cran technique

« Regardez ça, regardez ça ! », s’enthousiasme le commentateur TV local. Sous ses yeux, Dereck Lively II vient de remonter confortablement le cuir, passant d’une main à une autre, avant d’attaquer Brandon Clarke en transition et de finir au cercle après un « spin move ».

Le genre d’action marquante venant du pivot des Mavs qui démontre des progrès indéniables dans le maniement du ballon et dans les finitions plus techniques. « J’ai simplement essayé de diversifier mon jeu le plus possible », résume, en parlant de son travail estival, l’intérieur cité sur le site de l’équipe.

Cette action, au début de laquelle le meneur rookie Jazian Gortman n’hésite pas du tout à lui transmettre le ballon après la remise en jeu, est-elle une simple exception de présaison ?

« Il le fait à l’entraînement. Il a les qualités requises pour être un joueur capable de relâcher la pression par le dribble. On verra comment cela se passe au fur et à mesure des avancées au camp d’entraînement, s’il est capable de remonter le ballon et de nous organiser », attend de voir Jason Kidd.

Un meilleur toucher

Son joueur, lui, n’hésitera pas. « Chaque fois que j’ai l’occasion de briller ou d’être capable de remonter le ballon et d’aller au cercle, je vais le faire. Mais je ne vais pas essayer de le faire à chaque possession, parce que ce n’est pas comme ça qu’on va jouer. Et ce n’est pas comme ça qu’on va retrouver les Finales », livre-t-il.

Celui-ci aurait tout de même tort de se priver. Car le pivot a le sentiment que son toucher de balle – que ce soit sur ses hooks main droite ou gauche, ou encore son « floater » – est « bien meilleur ». « Je suis plus en contrôle, plus équilibré et plus à l’aise », énumère celui qui convertissait… 75% de ses tirs durant sa saison rookie.

Avec ce toucher, Dereck Lively II espère ainsi faire décoller un pourcentage de réussite aux lancers-francs beaucoup moins impressionnant (seulement 50%). Le joueur de 20 ans entend également se montrer derrière la ligne à 3-points, un développement potentiel dont il avait été question en juin dernier.

« J’ai le sensation d’être à l’aise avec mon toucher. Peu importe que je commence devant le cercle et que j’aille progressivement jusqu’au lancer-franc, puis à 3-points. Il s’agit simplement d’être plus confiant, que mon tir soit en rythme ou non. Avoir confiance en son tir et s’y tenir », affiche le pivot qui ne manque pas d’artilleurs autour de lui sur qui prendre exemple.

Dereck Lively II Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 DAL 55 24 74.7 0.0 50.6 2.5 4.4 6.9 1.1 2.6 0.7 0.9 1.4 8.8 Total 55 24 74.7 0.0 50.6 2.5 4.4 6.9 1.1 2.6 0.7 0.9 1.4 8.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.