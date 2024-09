Quel rôle pour Klay Thompson dans le jeu des Mavericks ?

Depuis la défaite des Mavericks en finale NBA, Mark Cuban ne s’occupe plus de la partie sportive de son ancienne franchise. Désormais, le GM Nico Harrison rend compte au nouveau dirigeant Patrick Dumont, qui est tenu informé et qui a fait confiance à son GM pour gérer les questions relatives à l’effectif. Il n’en demeure pas moins que Cuban est consulté sur les mouvements dans l’équipe, et il valide complètement la venue de Klay Thompson.

« Il est évident que Klay est la recrue la plus importante », répond Cuban au micro du podcast de Josh Hart et Jalen Brunson. « C’est quelqu’un qu’il faut surveiller, qui va shooter à 40 % (à 3-points), enfin on l’espère… A Golden State, il devait toujours être en mouvement. Ils s’appuyaient sur cette attaque en mouvement où il était toujours en train de sortir des écrans et de courir. »

A Dallas, l’attaque n’est pas vraiment en mouvement. Les solistes Doncic et Irving « drivent » à tour de rôle, et leurs coéquipiers s’adaptent, et doivent être prêts à récupérer une passe lobée pour les intérieurs, ou à dégainer lorsque le ballon est ressorti.

Une vie plus facile pour Klay ?

« Nous ne faisons pas cela, ou pas autant, et bien sûr nous allons exécuter certaines de ces actions pour lui » prévient Cuban. « Mais il lui suffira de se mettre dans les corners ou à l’aile, et de faire du catch-and-shoot sur des ballons ressortis par Luka et Kyrie. J’espère que sa vie sera beaucoup plus facile ».

Le tir à 3-points était la priorité de l’été des Mavericks, et c’est ce qui explique aussi les venues de Quentin Grimes, Naji Marshall et Spencer Dinwiddie. « On voulait garder un état d’esprit défensif, mais on voulait aussi quelqu’un capable de mettre des 3-points car Luka vous trouvera toujours si vous êtes démarqué… Kyrie vous trouvera aussi ou alors il marquera par ses propres moyens. »