Mark Cuban n’est plus le patron sportif chez les Mavs

« Rien n’a vraiment changé, sauf mon compte en banque. Je continuerai à superviser l’aspect basket. » Ainsi s’exprimait Mark Cuban en décembre au moment d’évoquer la vente de la majorité de ses parts des Mavericks.

Six mois après cette déclaration, les choses ont évolué en interne. Selon ESPN, l’organigramme texan est désormais « plus clair » que par le passé et le propriétaire historique n’a plus le contrôle des opérations basket.

Ainsi, le General Manager Nico Harrison rend compte au nouveau dirigeant Patrick Dumont, qui est tenu informé et qui a fait confiance à son GM pour gérer les questions relatives à l’effectif. Patrick Dumont a récompensé son GM ainsi que Jason Kidd en leur accordant des prolongations de contrat sur plusieurs années au cours des playoffs.

Éviter les parasitages ?

On rappelle qu’après avoir racheté le club pour 285 millions de dollars en 2000, Mark Cuban a lâché le contrôle de la franchise aux familles Adelson et Dumont, à la tête de la compagnie de casino Las Vegas Sands. Le bouillant milliardaire a ainsi cédé 73% du club, n’en conservant que 27%.

En décembre donc, il assurait qu’il allait conserver la direction sportive du club, Patrick Dumont allant simplement s’occuper de la partie économique. Néanmoins, il s’agissait simplement d’un accord oral puisque absolument rien ne garantissait, dans le contrat de vente, à l’ancien propriétaire de garder ce statut de patron sportif du club…

« Il m’a dit en substance : ‘Fais ce que tu as à faire. Je veux gagner’. Financièrement, nous sommes dans une bien meilleure position cet après-midi qu’hier après-midi pour pouvoir être compétitif », rapportait le milliardaire, sans doute d’autant plus convaincu par ce rééquilibrage après le beau parcours de ses Mavs.

Encore très souvent présent au bord du terrain, à côté du banc de Dallas, Mark Cuban a sans doute toujours de l’influence et du poids quant aux choix sportifs de l’équipe, mais il n’est donc plus le décideur final.