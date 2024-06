Le GM des Mavericks à son tour prolongé

Après Jason Kidd, c’est Nico Harrison qui a eu droit à sa prolongation de contrat. Alors que les Finals 2024 vont débuter, le GM est lui aussi récompensé pour le beau parcours de Dallas… en attendant le titre ?

« Nico Harrison a démontré son leadership et ses compétences au sein des Dallas Mavericks », explique ainsi Patrick Dumont, le président de la franchise, dans un communiqué. « Sa vision, ainsi que ses efforts au nom de nos joueurs et de notre staff, ont propulsé notre équipe vers deux participations aux playoffs en trois saisons et, bien sûr, vers les Finals cette année. Nous sommes fiers qu’il fasse partie de notre équipe sur le long terme et nous sommes impatients de le voir continuer à construire sur les bases du succès qu’il a contribué à établir. »

Ancien joueur professionnel, Nico Harrison n’a toutefois jamais évolué en NBA, sa carrière se résumant à des passages en Belgique, au Japon, dans la Continental Basketball Association et au Liban.

Des liens tissés chez Nike

Par la suite, il a été engagé chez Nike, travaillant à partir de 2002 avec les plus grandes stars (Michael Jordan, LeBron James, Kobe Bryant, Jason Kidd, Dirk Nowitzki, Tim Duncan…) en tant que vice-président du marketing sportif pour l’Amérique du Nord. Un poste qu’il quittera en 2021, pour rejoindre les Mavericks comme dirigeant.

Son travail chez Nike lui avait ainsi déjà permis de nouer des liens avec Jason Kidd, mais également Luka Doncic et… Kyrie Irving, avec lequel il avait travaillé et qu’il a fait venir dans le Texas.

Un transfert qui n’a pas eu les effets escomptés à court terme, mais qui se révèle désormais payant, tout comme la Draft de Dereck Lively II ou encore les acquisitions de PJ Washington et Daniel Gafford lors de la dernière « trade deadline ». Autant de choix payants qui devraient pouvoir lui permettre de continuer à travailler à long terme.