Test de chaussures | La Tatum 3 reste sur ses fondamentaux

Jayson Tatum aura dû attendre ses 25 ans pour profiter de l’honneur réservé aux superstars de la ligue : avoir une chaussure signature. Le leader des Celtics a confirmé son statut depuis en décrochant son premier titre de champion NBA et en glanant une médaille d’or olympique au passage lors des JO de Paris 2024.

Jordan Brand a su développer une identité singulière sur la collection Jordan Tatum avec notamment ses cadres latéraux faisant office de marque de fabrique sur la JT1 et la JT2, des modèles techniquement irréprochables et boostés par de nombreux coloris travaillés. Pour autant, l’engouement peine encore à prendre auprès du grand public…

Fort de ce constat, la Tatum 3 arrive dans une nouvelle dynamique, avec un design revu et corrigé. La tige prend la forme de courbes ondulées de différents revêtements pour combiner une certaine souplesse, de la légèreté et de l’aération.

Sur le plan technique, tout est là. La semelle intermédiaire offre un très bon rendu avec une mousse Cushlon 3.0 parfaitement dosée afin de mixer confort et réactivité. Et la semelle extérieure garantie également une adhérence remarquable. De quoi classer la Jordan Tatum 3 parmi les références de modèles destinés aux profils impulsifs, qui ont besoin d’appuis réactifs, à la Jayson Tatum, le tout sans négliger un peu de confort en prime.

CONFORT GÉNÉRAL

La paire se chausse très facilement, presque trop ! Il conviendrait presque d’opter pour une demi-taille en dessous. La languette est très agréable au toucher, et le col est correctement rembourré sur la partie supérieure.

Pour une chaussure attendue sur du dynamisme et une semelle intermédiaire plutôt rigide pour préserver une bonne réactivité, le confort général est plutôt bon sous toute la surface du pied. Un petit plus qui fait toujours plaisir, d’autant que la semelle reste suffisamment « explosive » sur de l’impulsion ou du rebond. On peut également souligner la bonne aération globale de la tige.

Note : 8,5

AMORTI

La mousse Cushlon 3.0 est d’habitude assez rigide et convient plutôt bien aux profils de « slasher », du style de Jayson Tatum. Ce qui ajoute le petit plus au niveau confort réside peut-être dans la taille de la semelle intermédiaire, plutôt généreuse, au niveau arrière de la chaussure. L’amorti sur le talon est du coup plus agréable.

Sous la plante du pied, on trouve une fine unité Air Zoom qui complète également bien le dispositif en terme de confort, sans négliger la qualité du rebond. C’est ce qui ressort principalement de cette semelle, dynamique mais qui reste agréable.

Note : 8,5

TRACTION

Jordan Brand maîtrise son sujet avec ses semelles qui accrochent généralement très bien au sol, comme c’est le cas de cette JT 3. Le revêtement en caoutchouc à chevrons reste classique mais terriblement efficace.

Tout ce qui est départ vers l’avant et appuis latéraux peuvent être exécutés avec sûreté, et c’est ce qu’il faut pour un joueur comme Jayson Tatum.

Note : 9

MAINTIEN ET STABILITÉ

Le maintien du haut du pied est plutôt correct, même meilleur que certains modèles concurrents à la coupe générale plus basse. La tige ne dispose pas d’atouts supplémentaires susceptibles d’apporter un plus au niveau du maintien, de l’avant du pied ou du talon. Mais l’ensemble donne un assez bon compromis entre « sécurité » et liberté de mouvement.

Niveau stabilité, rien de spécifiquement négatif à signaler. La semelle a été bien dessinée en ce sens, et offre une stabilité suffisante pour pouvoir aller à fond sans se faire peur.

Note : 8,5

FINITIONS ET DURÉE DE VIE

Le troisième modèle signature tranche clairement dans le design par rapport aux deux premiers. On part sur une nouvelle orientation avec différents revêtements pour composer une tige ainsi morcelée. Marque de fabrique de la ligne jusque là, la « cage latérale » s’est faite plus discrète au fil des modèles et on la distingue à peine sur cette troisième version.

Le reste des finitions est des plus classiques, avec le logo de Jayson Tatum sur la languette, son numéro 0 à la base du talon et un « Jumpman » discret sur l’empeigne et sous la semelle. A l’intérieur de la languette et sur la tirette, les motifs peuvent différer selon les coloris, qui ont eux aussi été bien travaillés. On pense notamment à ce magnifique coloris « Welcome to the Garden », mais aussi au « No Days Off » ou au « 6th Man », en vert et noir. Jordan Brand a pris le pari d’innover au niveau du design pour essayer de sublimer le tout. Une intention louable qui peut être perçue comme positive selon les goûts de chacun.

Pour ce qui est de la durée de vie, les deux premiers modèles avaient déjà essuyé des critiques et cette JT3 pourrait suivre le même chemin. La semelle marque assez vite et les points de friction sont nombreux au niveau de la tige de par sa composition, avec plusieurs revêtements, dont certains très fins.

Note : 8,5

VERDICT DE LA TATUM 3

Jordan Brand a développé une identité forte autour de la ligne signature de Jayson Tatum depuis deux ans. L’engouement n’étant pas forcément au rendez-vous au niveau du public, la marque au « Jumpman » a essayé d’innover en revoyant son design pour présenter une tige toujours plus soignée. La « cage » latérale qui incarnait la spécificité des deux premiers modèles a cette fois été atténuée pour tendre vers un style un peu plus classique.

L’aspect dynamique de la semelle avec sa mousse en Cushlon 3.0 se fait sentir, mais le confort est également là, à l’avant du pied mais aussi au niveau du talon, pour un rendu global plutôt très agréable au regard de ce que fait la concurrence sur ce point. La paire accroche parfaitement au sol et garantit d’accompagner au mieux les départs les plus explosifs. Autant de points positifs qui font de cette Jordan Tatum 3 l’un des modèles les plus fiables du marché.

Note :⭐⭐⭐⭐

Poids de la chaussure (pointure 45) : 385 grammes

Prix : entre 117 et 130 euros selon les coloris sur le site Basket4Ballers

Barème de notation

– moins ⭐⭐ : déconseillée

– entre ⭐⭐ et ⭐⭐⭐ : des défauts qui pourront en stopper certains mais des qualités qui en charmeront d’autres

– ⭐⭐⭐⭐ : paire approuvée et recommandée

– ⭐⭐⭐⭐⭐ : paire exceptionnelle !

