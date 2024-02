Voilà bientôt un an que la Ja 1 a débarqué sur le marché mondial. Sa sortie devait être un événement, pour Ja Morant comme pour Nike, tant le meneur des Grizzlies a été l’une des sensations de la saison dernière.

Le All-Star Game 2023 devait être l’événement à la hauteur de cette grande première et lancer le début d’une nouvelle ère. Sauf qu’à peine dix jours plus tard, tout s’est effondré. Ja Morant a d’abord été impliqué dans deux faits divers inquiétants, et a complètement dérapé 48 heures plus tard, s’exhibant avec une arme dans un Live Instagram.

Nike a dû rétropédaler et retarder la sortie mondiale de la paire, pendant que le joueur continuait de s’enfoncer en refaisant la même bêtise au début de l’intersaison. Un triste rebondissement de plus qui lui a valu une bien plus grosse sanction cette fois, 25 matchs de suspension pour le début de la saison 2023-2024.

Nike a tout de même sorti de premiers coloris de cette chaussure signature en douce durant l’été, mais toute la promotion autour de la Ja 1 était tombée à l’eau. Voilà en résumé pourquoi le test de la Ja 1 intervient aussi tard, d’autant que son retour en décembre aura finalement été un passage éclair. Au bout de neuf matchs, Ja Morant s’est blessé à l’épaule pour le reste de la saison.

Une très bonne chaussure à un prix abordable

Le modèle a tout de même connu un joli succès. Une première chaussure signature pour un joueur aussi emblématique de la nouvelle génération, le public ne pouvait être qu’au rendez-vous. Nike l’a également été en trouvant un design original avec ce « Swoosh » parcourant l’arrière de la chaussure, et des matériaux classiques pour sa tige, entre mesh et cuir.

Commercialisée à un prix « abordable » et assortie de nombreux coloris depuis, elle se distingue aussi par sa capacité à satisfaire différents profils, grâce à un bon maintien général. Clairement, la paire avait tout pour faire un carton, mais aura dû traverser un horrible timing, correspondant à la pire période de la carrière de son égérie. Entre don et malédiction.

CONFORT GÉNÉRAL

La paire se chausse facilement, même s’il convient sans doute de prendre une demi-pointure au dessus comme c’est le cas pour les modèles Nike. Les renforts en mousse entourant le col sont bien présents.

Le confort apporté par la semelle n’est pas optimal avec une semelle intermédiaire un poil plus rigide qui va favoriser le dynamisme et le rebond. On sent également un bon maintien au niveau du talon, sécurisées par de fines parois en TPU.

Note : 8

AMORTI

La mousse EVA en guise de semelle intermédiaire est simplement assortie d’une unité Zoom Air à l’avant du pied. Le ressenti n’est donc pas aussi confortable que sur des modèles haut de gamme mais correspondent aux qualités de percussions d’un Ja Morant qui vont demander un bon retour d’énergie. C’est le cas sur l’impulsion et le rebond.

Note : 8



TRACTION

La Ja 1 dispose d’une fine semelle extérieure en caoutchouc à chevrons multidirectionnels. C’est du classique et le résultat est là. La paire accroche très bien au sol et répond à tout type d’appui.

Pas de fioritures, mais de l’efficace, et de quoi tenir la route en toutes circonstances.

Note : 8,5

MAINTIEN ET STABILITÉ

C’est peut-être l’atout principal de la paire au niveau technique, car la Ja 1 offre un très bon maintien global, que ce soit à l’avant du pied ou au niveau du talon, avec ces parois en TPU qui sécurisent parfaitement toute la partie arrière du pied.

La stabilité générale est également très bonne avec une plaque en plastique au milieu du pied insérée dans la semelle intermédiaire pour équilibrer le tout.

Note : 9

FINITIONS ET DURÉE DE VIE

Nike n’a pas révolutionné les codes pour ce qui est de la composition de la tige avec une base en mesh doté de superpositions en cuir tandis que la partie arrière est recouverte d’un léger filtre. Le « Swoosh » accroche bien à la vue, avec la virgule qui parcoure l’arrière de la chaussure. Après le « Swoosh » inversé, ou une énorme virgule débordant sur la semelle, Nike a visé juste avec cette touche d’originalité.

Parmi les détails des finitions de la Ja 1, on peut noter la présence du logo du joueur sur la languette et sous la semelle. A noter que le coloris de la languette est souvent dépareillé entre la chaussure gauche et la droite. On retrouve également le chiffre 12 sur le haut du talon, ainsi que le prénom de sa fille « Kaari » sur la semelle intermédiaire. Les coloris ont quant à eux été soignés et sont nombreux. On en compte déjà près de dix disponibles en France.

Niveau durée de vie, la tige semble assez résistante même si l’arrière du « Swoosh » pourrait être fragilisé rapidement. L’usure de la semelle semble similaire avec les modèles de la même gamme sur le marché.

Note : 8,5

VERDICT DE LA JA 1

La campagne de promotion de la Ja 1 restera sans doute dans l’histoire comme l’une des pires vécues par Nike. Pourtant, malgré les péripéties du joueur jusqu’à finalement cette blessure à l’épaule qui l’a conduit à une nouvelle fin de saison prématurée, la première chaussure signature du meneur des Grizzlies a clairement trouvé son public, tous âges confondus.

Un phénomène qui s’explique par l’engouement autour du joueur Ja Morant, parmi les plus grosses stars montantes de la ligue, un design simple mais avec ses touches d’originalité qui font mouche, et bien sûr des garanties sur le plan technique, la paire étant sur ce point satisfaisante malgré son côté classique, au niveau de la semelle notamment. On peut également souligner la diversité des coloris qui a permis de ravir le plus grand nombre.

Le maintien est sans doute son point fort, avec ses parois à l’arrière du pied pour compléter le dispositif et bien « serrer » le talon, et de rassurer aussi les profils plus imposants.

A l’arrivée, la Ja 1 a tout de même réussi à marquer son territoire et à survivre à cette publicité laborieuse. Ja Morant parviendra-t-il à se remettre d’une telle première ? Rien n’est moins sûr, puisque les premières images d’une éventuelle Ja 2 se font toujours attendre.

Note : 16.8/20



Poids de la chaussure (pointure 45) : 360 grammes



Prix : disponible à 120 euros en neuf coloris sur Basket4Ballers

Barème de notation

– moins de 10/20 : déconseillée

– entre 10 et 15 : des défauts qui pourront en stopper certains mais des qualités qui en charmeront d’autres

– au-dessus de 15 : paire approuvée et recommandée !

