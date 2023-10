C’est l’une des spécificités du marché des sneakers, les intérieurs stars de la NBA sont très peu à bénéficier de chaussures signature au cours de leurs carrières. Peu d’équipementiers s’aventurent à créer des modèles destinés à des marchés trop ciblés comme celui des joueurs aux gabarits plus imposants, qui recherchent davantage le maintien, la stabilité, et le confort, plutôt que l’explosivité, l’adhérence ou la légèreté.

Nika a donc dédié une série de sa collection « Air Zoom GT », lancée en 2021, pour essayer de satisfaire aux besoins des « big men ». Aux côtés de la Nike Air Zoom GT Cut, et de la Nike Zoom Air GT Run, portée par Victor Wembanyama, on a donc trouvé la Nike Air Zoom GT Jump 2, principalement axée sur le confort. Le modèle a notamment été appréciée par Nikola Jokic qui en porte régulièrement en match et est en quelque sorte devenu l’ambassadeur de cette chaussure atypique qui a suscité la curiosité de Basket USA.

La chaussure de Nikola Jokic

Le rendu est au rendez-vous avec sa semelle confectionnée aux petits soins entre sa mousse Nike React généreuse pour amortir le talon, deux unités Zoom Air présentes sous l’avant du pied, et une unité Zoom Air Strobel sur toute la longueur, pour une sensation proche de l’extase.

Avec ses particularités, ce modèle qui semble un peu monté sur ressorts, rendant son design assez singulier, possède donc de gros points forts, entre stabilité, maintien, confort, et amorti, pour répondre à un profil bien précis.

CONFORT GÉNÉRAL

Il faut prendre son temps pour chausser la paire sur les premières utilisations. Mais le jeu en vaut la chandelle puisqu’elle garantie un maintien impeccable au niveau de la cheville. Le laçage est très efficace et monte assez haut.

Les parties rembourrées en mousse pour entourer le col font le job, et globalement, le confort général est évidemment très bon. Comment pourrait-il en être autrement, avec une semelle principalement composée pour remplir cet objectif, entre sa mousse Nike React au niveau du talon et ses deux unités Zoom Air rondes à l’avant du pied. Les sensations sont agréables, et on s’y sent très rapidement à l’aise.

Note : 9/10

AMORTI

C’est le gros plus de ce modèle et de la série GT Jump, qui a voulu mettre l’accent sur cette caractéristique. On retrouve donc forcément la mouuse Nike React, parmi les plus « moelleuses » du marché, pour offrir le meilleur amorti au niveau du talon, une unité Zoom Air Strobel sur toute la longueur, et deux grosses unités Zoom Air rondes à l’avant du pied. Le dispositif est impressionnant, c’est presque trop !

Avec cette sensation d’être un peu surélevé, le ressenti est assez exceptionnel en termes de rebond et d’amorti. La mousse Nike React offre un confort inégalable, et le dispositif présent à l’avant du pied est également satisfaisant.

Note : 9/10

TRACTION

On pourrait croire que ce point constituerait le point faible de cette Nike GT Jump 2, mais la semelle tient plutôt bien la route. Les motifs à chevrons ont visiblement été travaillés pour accompagner au mieux tout type d’appui, et les premiers retours sont plus que corrects.

Malgré la hauteur de sa semelle, et sa semelle extérieure un peu plus rigide que la norme, le modèle accroche bien au sol. On peut exécuter tous les appuis sans appréhension.

Note : 8,5/10

MAINTIEN ET STABILITÉ

Le maintien est l’autre point fort de la paire, au niveau du col notamment, où le laçage assure vraiment une cheville bien maintenue. Un peu plus libre sur l’avant du pied, même si les rembourrages à la base de la tige œuvrent également au bon maintien.

La stabilité est également très bonne, avec des renforts latéraux, où se situent les deux bulles Zoom Air, qui sont toujours agréables sur des changements de direction, et un transfert d’énergie bien assuré.

Note : 8,5/10

FINITION ET DURÉE DE VIE

La composition de la tige, principalement en mesh tissé, contribue à la légèreté du modèle ainsi qu’à sa bonne aération. Des contours accentués font ressortir la virgule sur l’empeigne extérieure. A noter également un trou au niveau de la languette en mesh et cuir, pour faciliter l’insertion du pied.

Des « rembourrages extérieurs » sont aussi présents au niveau de la malléole et participent au maintien au delà de son aspect design. Le logo Nike apparaît sur l’un d’entre eux au niveau du talon. Le modèle est actuellement disponible en deux coloris en France, avec les versions « Alpha Wave » en bleu, vert et gris, et la « Modern 365 », en noir blanc et rouge.

Pour ce qui est de la durée de vie, on peut souligner quelques points préoccupants, comme les deux bulles d’air apparentes, dont il faudra prendre le plus grand soin, ou encore la partie en mesh tissé, très légère et donc moins résistante.

Note : 8/10

VERDICT

Avec la version « Jump » de la série « Air Zoom GT », Nike a voulu pousser l’aspect confort à son paroxysme et a poursuivi sur cette idée pour cette Nike Air Zoom GT Jump 2. Comme on pouvait s’y attendre, le résultat est certes très confortable et très agréable. Mais les efforts consentis offrent-ils un gain de confort significatif par rapport à d’autres modèles ? La question demeure. On peut se dire qu’une mousse Nike React sur toute la longueur agrémentée de quelques gadgets dont la marque à la virgule a le secret aurait pu tout aussi bien faire l’affaire.

Les points positifs sont nombreux, mais tout reste question de compromis, et aussi du profil de joueur pour lequel ce modèle semble plus destiné. On partira davantage sur de grands gabarits, plus en recherche de maintien sur le haut du pied, de rebond, mais aussi de confort, plutôt que sur des caractéristiques explosives.

En ce sens, Nikola Jokic fait office de parfait ambassadeur. Le MVP des finales 2023 a trouvé dans cette collection Jump les caractéristiques qu’il recherchait pour être performant sur le parquet. Pour conclure, son profil ciblé réduit peut-être un peu son exposition, même si la traction reste de bonne facture, mais dans son style, la Nike Air Zoom GT Jump 2 reste ce qui se fait de mieux.

Note : 17,2/20

Poids de la chaussure (pointure 45) : 480 grammes

Prix : à partir de 220 euros sur Basket4Ballers (le coloris « Alpha Wave » est actuellement en promo à 176 euros)

Barème de notation

– moins de 10/20 : déconseillée

– entre 10 et 15 : des défauts qui pourront en stopper certains mais des qualités qui en charmeront d’autres

– au-dessus de 15 : paire approuvée et recommandée !

