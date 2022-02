Test de chaussures | Un ADN de MVP pour la Zoom Freak 3

Inarrêtable, indéfendable… Tels sont les mots qu’on entend parfois pour commenter les performances de Giannis Antetokounmpo, un maître à jouer au style singulier, dont la force physique est le plus gros atout.

« L’une des caractéristiques de sa dimension athlétique est le transfert rapide d’énergie d’une jambe à l’autre pour manœuvrer son corps dans les espaces », avait précisé Ross Klein, directeur créatif des chaussures de performance pour hommes chez Nike. « Giannis utilise son pied comme un accélérateur et un frein. Il travaille également les différents angles de son pied lorsqu’il se dirige vers le panier, nous avons donc voulu adapter le design à la façon dont il transite d’un pas à l’autre ».

Avec cette caractéristique et une détermination sans faille, Giannis Antetokounmpo est devenu une superstar de la NBA et a raflé le Graal à l’issue des dernières Finals NBA, avec un trophée de MVP des Finals en prime. Nike avait tout prévu, dévoilant au cœur de l’événement la « Zoom Freak 3 », un nouveau concentré d’explosivité fidèle au joueur.

Au-delà de sa semelle qui allie confort, amorti et qualité d’appuis à la perfection, le modèle se distingue surtout de la Zoom Freak 2 par la présence de la sangle recouvrant les lacets pour assurer davantage de maintien à l’avant du pied. L’ensemble révèle un modèle de référence, adapté à tous les styles et qui donne envie de dévorer les parquets.

CONFORT GÉNÉRAL

L’insertion est facilitée par la présence de deux tirettes. On note la présence de rembourrages latéraux pour atouts. Pour le reste, la semelle intérieure est classique, le pied est bien voire très bien maintenu mais le confort général est plutôt sommaire.

Note : 8/10

AMORTI

Un des points forts de cette Zoom Freak 3, avec une semelle intermédiaire moulée dans laquelle on trouve deux unités Zoom Air sous l’avant du pied qui offre une sensation incroyable, à l’amorti et sur le rebond.

Les appuis latéraux et changements de direction sont également absorbés sans difficulté, un autre atout qui serait dû au léger renfort en TPU intégré à la partie extérieure de la semelle intermédiaire.

Note : 9/10

TRACTION

Le modèle répond à l’une des forces de Giannis Antetokounmpo au niveau de sa traction. La disposition unique de la semelle extérieure, intégralement en rainures moulées de caoutchouc, octroie une sensation exceptionnelle. La chaussure « accroche » littéralement au sol et offre les meilleurs garanties, quelle que soit la puissance de l’impulsion ou la violence du changement de direction.

L’effet s’estompe forcément avec le temps mais la disposition et la qualité de la semelle donnent un ressenti global vraiment positif.

Note : 9/10

MAINTIEN ET STABILITÉ

C’est la petite spécificité de cette troisième chaussure signature : un strap à scratch moulé en TPU flexible pour recouvrir la partie avant des lacets et renforcer ainsi le maintien et la stabilité à l’avant du pied, parfaitement « enveloppé ».

L’association des lacets et du strap garantissent là aussi le meilleur effet et la qualité de la semelle conforte l’ensemble sur ces points.

Note : 9/10

FINITION ET DURÉE DE VIE

La « Zoom Freak 3 » est résistante tout en restant légère. La tige en bi-matière, flanquée de deux logos « swoosh » inversés, semble elle aussi se distinguer par sa solidité. Le numéro 34 apparaît sur le bas du talon et l’inscription « Freak » ressort à la base du strap en TPU flexible. Le logo de Giannis Antetokounmpo est bien visible sur la languette avec une couleur contrastante sur la majorité des coloris.

Les finitions sont classiques, efficaces, et ne surchargent pas un modèle épuré, et taillé pour résister aux multiples sollicitations.

Note : 9/10

VERDICT

À l’image de la progression du joueur, la « Zoom Freak 3 » est sans nulle doute la version la plus aboutie de la collaboration entre Nike et Giannis Antetokounmpo. La marque à la virgule a su répondre aux qualités physiques et techniques de la star des Bucks en proposant une paire capable de résister à son poids et à l’exigence de ses appuis.

Les deux unités Zoom Air sous l’avant du pied et l’adhérence générale de la semelle extérieure représentent les deux gros atout de cette Zoom Freak, troisième du nom, un modèle à l’ADN d’un MVP qui a très vite trouvé sa place sur le marché et devrait continuer de faire des heureux.

Note : 17,6/20

Poids de la chaussure (pointure 44,5) : 400 grammes

Prix : 124,99 sur Nike.fr

Barème de notation

– moins de 10/20 : déconseillée

– entre 10 et 15 : des défauts qui pourront en stopper certains mais des qualités qui en charmeront d’autres

– au-dessus de 15 : paire approuvée et recommandée !

