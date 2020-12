Test de chaussures | La Kayo LP2, une paire destinée au streetball

C’est accompagné d’un communiqué de presse papier que nous avons reçu les Kayo LP2 : un retour au fondamentaux que prône cette paire conçue pour l’asphalte et mise en avant par Andrew Albicy, meneur de jeu de l’équipe de France mais aussi habitué du Quai 54. Crossover Culture : tout est dans le nom de cette marque tout droit venue de Venice Beach qui s’attaque au bitume français.

CONFORT GÉNÉRAL

Dans ses premiers communiqués, la firme californienne insistait sur le confort de la paire. Promesse tenue avec un chausson largement rembourrée et une structure somme toute assez classique qui n’offre pas de mauvaise surprise à l’usage. La structure faite de tissu TPU tricoté en 3D offre confort et respirabilité.

Comme c’est précisé sur le site de la marque, nous conseillons de prendre une demi-pointure de moins pour une chaussure bien ajustée.

Note : 8,5/10

AMORTI

Autre information mise en avant par Crossover Culture, la technologie LP2 qui donne une partie de son nom à la paire. Contrairement à d’autres amortis, il ne se casse pas et dure dans le temps, promet la marque. Mais forcément, il est relativement dur, en plus d’être fin, vu que le court feel est privilégié sur cette paire destinée au streetball.

Note : 4/10

TRACTION

La durabilité a ici moins de conséquences sur le résultat : la semelle et ses motifs en dents de requin sont hyper rigides, mais ils accrochent sur tous les sols et résisteront à l’épreuve du bitume.

Note : 8,5/10

MAINTIEN ET STABILITÉ

La technologie Wishbone, nom donné à la partie qui englobe le talon, fait le job. L’empeigne en tissu est assez rigide pour s’occuper d’envelopper le reste du pied. On regrette néanmoins l’absence d’oeillets supplémentaires sur les deux « oreilles » qui couvrent les malléoles. C’est ce qu’il manque pour bien sécuriser le pied.

Note : 7,5/10

tof

FINITION ET DURÉE DE VIE

Le point fort de la chaussure est ici évidemment avec des matériaux qui doivent tenir sur bitume et résister dans le temps. À ça, la marque ajoute des empiècements en cuir se fondant dans un joli design qui est, en plus, décliné en de nombreux coloris.

Note : 9/10

VERDICT

La Kayo LP2 est destinée aux joueurs de streetball et promet de durer dans le temps en résistant à toutes les surfaces, le tout avec un design séduisant, et pour 110 euros. On regrette juste le manque d’amorti, seul domaine où la rigidité des matériaux se fait sentir. Mais on ne peut pas tout avoir !

Note : 15/20

Poids de la chaussure (pointure 43) : 390 grammes

Prix : 110 euros chez Crossover Culture.

Barème de notation

– moins de 10/20 : déconseillée

– entre 10 et 15 : des défauts qui pourront en stopper certains mais des qualités qui en charmeront d’autres

– au-dessus de 15 : paire approuvée et recommandée !

