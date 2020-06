Test de chaussures | La Dame 6 mise en échec

Privés de NBA pendant plusieurs mois, mais aussi de basket sur nos terrains préférés, nous avons saisi la semaine dernière la première occasion de tester les KD13, sorties officiellement début avril en plein confinement. Et il n’y avait pas meilleure manière que de reprendre avec ces petits bijoux au pied.

La qualité de la paire a sûrement desservi celle que nous avons sortie du placard juste après, la Dame 6, sortie en fin d’année dernière, qui n’est à l’inverse pas la paire idéale pour reprendre après des mois sans jouer.

CONFORT GÉNÉRAL

Avec une telle boucle à l’arrière et une languette aussi lâche, on ne peut pas faire plus simple pour l’enfiler. Forcément, on se demande vite si le système de laçage de la chaussure et sa structure permettront de bien maintenir le pied. On verra ça plus tard.

Le choix des matériaux, le gros renforcement en mousse pour le talon et le premier ressenti sur l’amorti offrent en tout cas un confort certain aux pieds.

Note : 8,5/10

AMORTI

Comme sur la N3XT L3V3L et la Harden 4, adidas a opté non pas pour l’amorti Boost ou Bounce de la Dame 5, mais pour le Lightstrike. Le système a fait ses preuves, pourquoi s’en passer ?

Ultra léger, il est pourtant relativement rigide, ce qui offre un bon retour d’énergie, mais il est aussi juste assez moelleux pour encaisser les appuis.

Note : 8/10

TRACTION

Après deux points positifs, on passe au négatif : la chaussure accroche la poussière, pas le sol. C’était glissade sur glissade sur notre terrain qui avait pris la poussière pendant tout le confinement. Normal, direz-vous ? Sauf que les KD13 ne bougeaient elles pas d’un pouce.

Le problème sur les Dame 6, ce sont les motifs en chevrons qui attrapent les saletés mais ne les libèrent pas. À moins de jouer exclusivement sur un sol non poussiéreux, et donc nettoyé régulièrement, ça va poser problème pour beaucoup de basketteurs.

Note : 4/10

MAINTIEN ET STABILITÉ

Les doutes sur le maintien après les avoir enfilées sont malheureusement confirmés : le système de laçage n’est pas très bon et les sangles latérales n’y remédient pas. L’arrière du pied est plutôt calé, mais l’avant se balade clairement. Une sensation renforcée par le fait que la semelle soit large, ce qui assure une meilleure stabilité, mais en l’occurrence plombe un peu plus le maintien.

Note : 5/10

FINITION ET DURÉE DE VIE

Les matériaux sont plutôt confortables, mais leur qualité n’est pas de premier ordre, d’autant qu’ils sont assemblés avec pas mal de colle. Ils bougent avec le pied et on a vraiment un doute sur leur durabilité, surtout si on porte la paire en extérieur.

C’est dommage, car dans l’ensemble, le visuel est intéressant.

Note : 6/10

VERDICT

Même si elle n’est pas catastrophique, difficile de recommander cette paire, dont les points négatifs pèsent malheureusement trop lourd dans la balance avec une mauvaise traction sur des sols poussiéreux et un maintien aléatoire. Si on ajoute à la liste les matériaux « cheap », on peut se demander pourquoi cette paire vaut 110 euros, et pas 80 ou 90. Avec la Harden Vol.3 et la Marquee Boost, adidas avait frappé très fort la saison dernière, mais la Dame 6 n’est pas au même niveau.

Note : 12,4/20

Poids de la chaussure (pointure 43) : 382 grammes

Prix : 109,95 euros chez adidas.

Barème de notation

– moins de 10/20 : déconseillée

– entre 10 et 15 : des défauts qui pourront en stopper certains mais des qualités qui en charmeront d’autres

– au-dessus de 15 : paire approuvée et recommandée !

Le classement (provisoire) 2019-20 des tests Basket USA

– Nike KD13 – 17,8/20

– Air Jordan XXXIV – 17,2/20

– Nike Zoom Freak 1 – 16,8/20

– Nike PG4 – 16,6/20

– Jordan Why Not? Zer0.3 – 16,4/20

– Under Armour Curry 7 – 13,4/20

– adidas Dame 6 – 12,4/20

