Test de chaussures – La PG4 sur un nuage

La gamme signature de Paul George est celle qui permet à Nike de proposer à ses consommateurs un modèle au rapport qualité-prix défiant toute concurrence. C’est toujours le même objectif avec la PG4, ce quatrième modèle à 120 euros, qui comporte deux nouveautés, le zip et la poche Air. Verdict ?

CONFORT GÉNÉRAL

Difficile de faire pire que les Curry 7, mais on se dit qu’il y a de nouveau un problème au moment d’enfiler notre paire, pourtant une pointure et demie au-dessus de notre taille habituelle… Il faut forcer franchement pour passer son pied dedans, mais le soulagement est total une fois la mission accomplie.

Les coussins au niveau de l’arrière mettent le talon dans un fauteuil alors que l’avant est souple avec ce mélange de mesh et de tissu. Mais c’est surtout la poche Nike Air présente sous l’ensemble de la chaussure qui offre un confort cinq étoiles et lui permet de respecter sa promesse : « les pieds dans les nuages. »

Note : 9/10

AMORTI

A la différence du Zoom, la technologie Air offre moins de répondant. Mais pour ce qui est de l’amorti en lui-même, le contrat est rempli avec cette poche qui couvre donc l’ensemble du pied et qui est combinée à une semelle en mousse épaisse qui va adoucir encore davantage les chocs – sans trop faire baisser le « courtfeel ». Détail sympa : on peut voir cette poche Air sous la chaussure et en soulevant la semelle intérieure.

Note : 8,5/10

TRACTION

La PG4 reprend les motifs circulaires de la PG3, en ajoutant des ronds dans les ronds. Difficile dans l’immédiat de se rendre compte de leur utilité première, assurer les appuis dans toutes les directions, mais ce qu’on peut constater c’est qu’ils font le job, y compris sur un terrain poussiéreux, et y compris celui d’enlever la poussière justement : celle-ci a tendance à s’accumuler assez rapidement, le motif circulaire n’étant peut-être pas le meilleur pour l’évacuer. Pour ce qui est de l’accroche globale, c’est bien, sans faire de miracle.

Note : 7,5/10

MAINTIEN ET STABILITÉ

Roulement de tambours au moment d’aborder la grosse particularité visuelle de cette chaussure : son zip sur le dessus. Mais, ne serait-ce simplement qu’un effet de style, puisque Paul George les porte dézippées ? Chacun pourra juger de l’apport au niveau du maintien quand il est fermé, mais une chose est sûr, il n’est pas flagrant.

En fonction du choix, ouvert ou fermé, il faut changer d’oeillet aux lacets pour un serrage optimal. Celui-ci part de loin sur les côtés, et offre un système basique, notamment au niveau des matériaux, mais efficace. Avec cette partie inamovible et rembourrée à l’arrière, le maintien est très bon, on le constate quand on essaie de reproduire les « eurostep » de la star des Clippers.

L’épaisseur de la semelle, grâce à la souplesse du coussin Air, ne donne pas l’impression d’être loin du sol comme on pourrait le craindre, et sa largeur est suffisante pour éviter les risques de torsions, limitées encore un peu plus par un petit empiècement extérieur. Par contre, la structure supérieure du modèle paraît encore plus basse et on la sent s’arrêter sous les malléoles. Évidemment, vu le mal qu’on a eu à enfiler la chaussure, le pied ne risque pas de la quitter, et on n’oublie vite ce détail dans le jeu.

Note : 8,5/10

FINITION ET DURÉE DE VIE

Les matériaux ne sont pas premium, l’omniprésence de tissu pourrait jouer sur sa durée de vie, notamment s’il faut forcer à chaque fois pour les enfiler, mais comme sur les précédents modèles de la gamme, le rapport qualité/prix est au rendez-vous : c’est une très bonne paire pour un budget de 120 euros. Ceux qui trouvent le modèle de base trop classique pourront se rabattre sur les coloris « Gatorade », « Oreo », « All-Star » ou tous ceux qui sortiront dans les prochains mois.

Note : 8/10

VERDICT

Le zip n’a pas d’impact sur le maintien et ceux qui n’aiment pas forcément cette particularité visuelle pourront jouer en mode « ouvert ». Avec les performances offertes à ce prix-là et l’impression d’être sur un nuage, ça vaut le coup de faire un petit effort.

Note : 16,6/20

Poids de la chaussure (pointure 44,5) : 427 grammes

Prix : 120 euros sur Nike.fr.

Barème de notation :

– moins de 10/20 : déconseillée

– entre 10 et 15 : des défauts qui pourront en stopper certains mais des qualités qui en charmeront d’autres

– au-dessus de 15 : paire approuvée et recommandée !

Le classement (provisoire) 2019-20 des tests Basket USA

– Air Jordan XXXIV – 17,2/20

– Nike Zoom Freak 1 – 16,8/20

– Nike PG4 – 16,6/20

– Jordan Why Not? Zer0.3 – 16,4/20

– Under Armour Curry 7 – 13,4/20