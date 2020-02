Nike met ses chaussures signature à l’Oreo

Nike a pris l’habitude d’apposer son coloris Oreo sur ses différents modèles, et la marque au Swoosh a décidé de faire d’une pierre trois coups en mettant au blanc et noir, uni ou moucheté, la Kyrie 6, la PG 4 et la Zoom Freak 1 – que nous venons de tester.

Rendez-vous le 16 mars pour se la procurer, toujours aux mêmes prix : respectivement 130, 110, et 120 euros.

