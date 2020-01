Paul George et les Clippers se recueillent dans « la maison de Kobe Bryant »

Pour la première fois depuis dimanche, et le décès de Kobe Bryant, on a joué au basket au Staples Center. Un moment très émouvant même s’il s’agissait des Clippers car cette franchise a des liens très forts avec ses voisins évidemment, mais aussi avec Kobe Bryant en particulier. Jerry West en premier, mais aussi Doc Rivers, Kawhi Leonard, Lou Williams et bien sûr Paul George, gamin de Los Angeles qui avait pris Kobe comme modèle et mentor.

C’est l’ailier des Clippers qu’on entend dans le clip hommage de la franchise diffusé avant le match face aux Kings : « Notre ville souffre. Il y a quatre jours, à Calabasas, neuf vies s’en sont allées laissant un vide énorme dans le cœur de Los Angeles. Nous nous recueillons aujourd’hui dans la maison bâtie par Kobe Bryant pour lui rendre hommage et leur rendre hommage. Kobe était le synonyme de la Californie du sud comme l’est le soleil. Il en affectait le moindre centimètre, et il est arrivé à Los Angeles comme un prodige, il a grandi comme un phénomène et il a pris sa retraite comme une institution locale et une icône internationale. Le déferlement d’émotion depuis 96 heures est la preuve de son éternel impact. Qu’il joue avec votre équipe ou contre, son allure était inimitable. Son dynamisme, sa détermination, sa conduite… »

Après ce clip, le public et les joueurs ont observé 24 secondes de silence, tandis que les projecteurs ont mis en lumière les numéros 8 et 24 de Kobe Bryant retirés au plafond de la salle. Depuis l’arrivée de Doc Rivers en 2013, tout ce qui rappelle les Lakers au Staples Center est masqué lorsque les Clippers jouent. Mais cette nuit, seuls brillaient les deux maillots, et le coach des Clippers a annoncé que ce serait comme ça jusqu’à la fin de la saison.

Sur le banc, les assistants avaient des chaussures et des cravates aux couleurs des Lakers. À l’échauffement, les Clippers portaient des T-Shirts en hommage à Kobe Bryant, et en conférence de presse, Paul George est revenu sur cette soirée si spéciale. « Ce sera toujours difficile à endurer, surtout ici à Los Angeles. À chaque fois que j’entre dans cette salle, je me souviens de lui, simplement en le voyant au plafond de la salle… Mais il faut avancer, faire ce qu’on a à faire et garder Kobe comme une inspiration. »