Test de chaussures – La Why Not? Zer0.3 de Russell Westbrook lui est fidèle

Dès le premier regard, on comprend que la Why Not? Zer0.3 est la chaussure signature de Russell Westbrook, avec ce ménage de matières et de couleurs audacieux. Mais la filiation va bien au-delà…

CONFORT GÉNÉRAL

Le gros mélange de matières de la WZN3 la rend imposante mais également solide au niveau de l’armature et confortable en son sein, grâce à une doublure en mousse rembourrée qui forme un chausson dans la chaussure.

Le pied vient s’y glisser naturellement, englobé par cette mousse qui remonte sur le tendon d’Achille, avant d’être serré de deux manières : un laçage lâche jusqu’en haut du modèle avec ces derniers trous qui viennent bloquer complètement les lacets, et une sangle sur le dessus du pied qui vient ajuster le maintien.

Cette dernière est en plastique et vient faire un aller-retour dans une boucle, ce qui augmente les possibilités d’ajustement mais malheureusement, cette boucle peut aussi venir frotter le pied en fonction de sa morphologie. Mieux vaut donc les essayer avant de se les approprier. Ça permettra de se rendre compte du poids de la paire : visuellement imposante, elles le sont aussi sur la balance avec 420 grammes par chaussure, et ça se ressent un peu dans les déplacements.

Note : 6/10

AMORTI

Voici la promesse de Jordan concernant l’amorti de sa WNZ3 : « conçue spécialement pour Russ, la grande unité Air Zoom Turbo à l’avant-pied est courbée pour épouser la forme naturelle du pied. Lorsqu’il remonte le terrain, l’amorti accompagne sa foulée pour une sensation de réactivité permanente. » Verdict ? Les mouvements sont effectivement fluides et dynamiques. Et si la firme ne parle pas de l’arrière du modèle, c’est parce qu’il ne comporte pas de poche d’air, mais un simple talon en caoutchouc très épais – il doit limiter les chocs sur les atterrissages de l’avion Westbrook. Il est moelleux, efficace, mais lourd également, peut-être trop pour des joueurs en quête de rapidité au plus près du sol.

Entre l’avant et l’arrière, on retrouve cette partie en plastique moulée déjà présente sur la WNZ2 qui ajoute un bonus au niveau du retour d’énergie.

Note : 9/10

TRACTION

Justement, la division de la semelle en deux partie indépendantes n’a pas d’influence sur la traction, pour ceux que ça inquiète. Celle-ci est assurée par un système d’accroche multidirectionnel qui recouvre entièrement la semelle, Jordan ayant laissé tomber les motifs circulaires des Why Not Zer0.2. Pas de glissade à déplorer.

Note : 9/10

MAINTIEN ET STABILITÉ

Entre le Zoom à l’avant, le caoutchouc à l’arrière et le plastique entre les deux, la semelle fait sentir sa présence. La partie extérieure donne l’impression d’être surélevé, mais la largeur de la plateforme rassure. La partie intérieure englobe bien le pied grâce à la sangle, notamment sur le côté externe, limitant le risque de se tordre la cheville sur les appuis latéraux. Cette paire a les qualités de ses défauts : elle est imposante mais elle maintient et stabilise très bien le pied.

Note : 9/10

FINITION ET DURÉE DE VIE

Russell Westbrook n’est pas l’un des sportifs les plus stylés du monde pour rien : entre le mélange de matières, de couleurs, les coutures, les détails, le modèle « Zer0 Noise » sera pour certain – dont nous – un bijou, pour d’autres un OVNI, mais comme la mode, comme « Brodie », elle ne laisse pas indifférent. Le détail propre à cette gamme : l’étiquette de taille est sous le pied.

La finesse de certains éléments pourraient d’ailleurs leur valoir une durée de vie limitée. On pense aux motifs sous la chaussures et leurs superbes couleurs, ou la mousse fine qui vient frotter les lacets sur le dessus du pied.

Note : 8,5/10

VERDICT

Cette paire est celle d’un meneur de jeu… de 1m90 et 90kg. Pour le commun des mortels, elle conviendra davantage à des joueurs en recherche de maintien et d’amorti que ceux qui veulent aller vite.

Il faut souligner le travail effectué sur cette chaussure : toutes les idées sont justifiées, pas seulement sur les communiqués de presse mais également sur le terrain. Une nouvelle réussite pour la marque au Jumpman après la Jordan 34.

Note : 16,5/20

Poids de la chaussure (pointure 44) : 420 grammes environ

Prix : 140 euros