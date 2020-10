Test de chaussures – La Nike LeBron 18 ne manque pas d’Air

Une paire plus légère, plus basse, avec plus d’Air que n’importe quel autre modèle conçu par Nike : LeBron James a posé sa patte sur ces chaussures qui lui conviennent parfaitement. Mais conviendront-elles à tout le monde ?

CONFORT GÉNÉRAL

Cette paire taille plutôt petit avec des chaussettes de basket mais ce n’est pas plus mal car l’impression de solidité de la paire ne va peut-être pas durer. Par contre, on espère que celle du coussin d’Air va durer le plus longtemps possible !

Le système de laçage est optimal, l’épaisse languette vient bien épouser et protéger le coup de pied. Comme toute cette structure rembourrée juste ce qu’il faut.

Note : 9/10

AMORTI

Jamais Nike n’avait mis autant d’Air dans une chaussure. Et ça se sent.

Sur les conseils de LeBron James, qui veut amortir les chocs sur ses articulations, la marque au Swoosh a imbriqué une unité Zoom qui parcourt toute la longueur de la chaussure avec une bulle Max Air qui est moins gonflée que sur la 17. Résultat : un amorti qui rend beaucoup d’énergie, le tout sans trop gêner sur le court feel.

Note : 9,5/10

TRACTION

Semelle en deux parties aux motifs gaufrés réguliers à l’avant, déformés à l’arrière. Toujours beaucoup de recherches du côté de chez Nike après une LeBron 17 à coussinets, avec un résultat moins impressionnant que dans la rubrique précédente.

Note : 8/10

MAINTIEN ET STABILITÉ

La LeBron 18 est bien plus basse au niveau de la cheville que la 17, le King ayant opté pour plus de libertés dans ces mouvements. L’arrière du pied se balade donc un peu au fil du jeu.

Nike a voulu compenser avec les coussins qui englobent le tendon à l’intérieur, ce morceau de TPU qui parcourt l’extérieur, ou encore le Knitposite 2.0 qui est plus solide que la première version. Mais ça ne suffit pas pour sécuriser à 100% un maintien et une stabilité qui sont d’autant plus importants sur un coussin d’air aussi haut.

Ce n’est pas un problème majeur dans les faits, c’est simplement une case qui pourrait être un peu mieux remplie à ce prix-là.

Note : 7,5/10

FINITION ET DURÉE DE VIE

Les matériaux autant que les coloris sont audacieux et de qualité – on pense à ces petites poches d’Air sur la languette qui font leur effet. Nike et LeBron James ont réfléchi sur la partie technique mais aussi sur le design (qui est plus fin) de cette LeBron 18 qui fait partie des plus belles de la gamme.

Et pour ce qui est de la durabilité, il n’y a pas trop de souci à se faire.

Note : 8,5/10

VERDICT

LeBron James doit prouver avec sa paire qu’il est le meilleur joueur du monde : les matériaux sont de qualité, tout est recherché et justifié, le prix est élevé. Sur le papier, les LeBron plaisent davantage aux joueurs puissants qu’aux joueurs légers qui jouent sur la pointe des pieds et ne peuvent pas profiter au mieux de tout cet Air. Mais ce 18e modèle est plus léger, plus fin, moins gonflé. Du bon boulot.

Note : 17/20

Poids de la chaussure (pointure 43) : 503 grammes

Prix : 189,90 euros chez Basket4Ballers.

Barème de notation

– moins de 10/20 : déconseillée

– entre 10 et 15 : des défauts qui pourront en stopper certains mais des qualités qui en charmeront d’autres

– au-dessus de 15 : paire approuvée et recommandée !

Le classement (provisoire) 2019-20 des tests Basket USA

– Nike KD13 – 17,8/20

– Air Jordan XXXIV – 17,2/20

– Nike LeBron 18 – 17/20

– Air Zoom BB NXT – 17/20

– Nike Zoom Freak 1 – 16,8/20

– Layup REVO – 16,6/20

– Nike PG4 – 16,6/20

– Jordan Why Not? Zer0.3 – 16,4/20

– Zoom Freak 2 – 16,2/20

– Peak Lou Williams 3 – 15,8/20

– Peak Lou Williams 2 – 15/20

– Peak Lou Williams 1 – 14,6/20

– Under Armour Curry 7 – 13,4/20

– adidas Dame 6 – 12,4/20