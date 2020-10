Test de chaussures | Nike Air Zoom BB NXT : retour vers l’énergie

Un design moderne alliant technologie React et Zoom : la marque au Swoosh a passé du temps sur cette Air Zoom BB NXT qui serait « la chaussure de basketball la plus réactive jamais conçue par Nike », et qui a beaucoup de choses dans son nom, mais pas celui d’un joueur. Une paire qui crée sa propre signature ?



CONFORT GÉNÉRAL

La première impression est celle d’une structure très solide. Et rigide. Le confort est davantage celui d’avoir son pied bien installé et en sécurité, qu’un effet matelassé ou aérien – même si une fine mousse enveloppe tout le pied.

Une rigidité qui s’estompe au fil des minutes, sans provoquer de problèmes annexes. À noter ici : la paire taille normalement.

Note : 7,5/10

AMORTI

C’est LA promesse technique de la paire qui est en jeu, avec quatre épaisseurs entre le pied et le sol comprenant trois couches de mousse Nike React, une belle semelle extérieure en caoutchouc, ainsi que deux poches Zoom intercalées à l’avant du pied.

Verdict ? Quel retour d’énergie. On se sent un peu sur des échasses, mais ça vaut le coup : les appuis sont clairement boostés. Pas d’effet trampoline car l’ensemble reste rigide, mais dès qu’on donne de l’énergie, on en récupère !

Note : 8,5/10

TRACTION

L’épaisse semelle en caoutchouc avec ses motifs profonds accroche à merveille, et dans toutes les directions. Le retour d’énergie est ainsi optimisé car il n’y a pas l’ombre d’une glissade.

Note : 9/10

MAINTIEN ET STABILITÉ

La fameuse rigidité de la paire trouve tout son sens ici, et l’impression d’être surélevé est compensée par une empeigne qui monte assez haut, un système de laçage classique mais efficace comme on les aime, et un renfort extérieur précieux.

Note : 9/10

FINITION ET DURÉE DE VIE

La technologie React et le design de la chaussure font penser à une paire de running, offrant une allure qui détonne un peu sur le marché – surtout avec les différents coloris proposés. Les matériaux sont solides, de qualité, et le seul enseignement à tirer d’un usage prolongé semble être celui du confort gagné.

Note : 8,5/10

VERDICT

On avait très hâte d’avoir cette paire aux pieds vu les promesses de la marque au Swoosh, et on n’est pas déçu par le résultat : c’est une très bonne et belle paire de basket qui peut correspondre à tous les profils. D’où ce prix élevé mais finalement justifié quand on la compare à des Jordan par exemple. La BB NXT a tout d’une grande.

Note : 17/20

Poids de la chaussure (pointure 43) : 440 grammes

Prix : 179,99 euros chez Nike.

Barème de notation

– moins de 10/20 : déconseillée

– entre 10 et 15 : des défauts qui pourront en stopper certains mais des qualités qui en charmeront d’autres

– au-dessus de 15 : paire approuvée et recommandée !

Le classement (provisoire) 2019-20 des tests Basket USA

– Nike KD13 – 17,8/20

– Air Jordan XXXIV – 17,2/20

– Air Zoom BB NXT – 17/20

– Nike Zoom Freak 1 – 16,8/20

– Nike PG4 – 16,6/20

– Jordan Why Not? Zer0.3 – 16,4/20

– Zoom Freak 2 – 16,2/20

– Peak Lou Williams 3 – 15,8/20

– Peak Lou Williams 2 – 15/20

– Peak Lou Williams 1 – 14,6/20

– Under Armour Curry 7 – 13,4/20

– adidas Dame 6 – 12,4/20