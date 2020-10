Test de chaussures | La gamme Lou Williams de chez Peak passée au crible

Fin août, Peak a lancé son e-shop français avec dans la rubrique chaussures, la gamme Tony Parker bien sûr, mais aussi la ligne Lou Williams, que l’on connaît très peu en France. Raison pour laquelle l’équipementier nous a permis de tester les trois chaussures signature de l’arrière des Clippers.

CONFORT GÉNÉRAL

Peak n’avait pas pris de risques pour la première chaussure signature de l’arrière des Clippers, au niveau du visuel comme des composants. L’empeigne, le système de laçage ou encore la mousse : tout est on ne peut plus classique….et c’est tant mieux. Attention, elle taille une pointure trop grande.

La LW2 s’enfile elle comme une chaussette, à la manière de la Harden 2 par exemple, avec un confort basique et un système de laçage qui paraît bon, mais on y reviendra plus tard. Bonne première impression avec une basket légère qui taille normalement.

À l’inverse de la LW3, dont la mise au pied confirme l’aspect massif et qui taille un peu grand, surtout à l’avant du pied, ce qui pose un problème au niveau de la pliure sur le coup de pied. Les souvenirs de la Curry 7 remontent, avec un mesh trop rigide. On évoquera la semelle dans la partie amorti, mais on une chose est sûre : on n’a jamais vu une mousse aussi moelleuse – on se croirait sur le nuage de la PG4.

Note pour les trois modèles : 7/10

AMORTI

Encore du classique sur la LW1 à ce niveau, et c’est moins positif : l’amorti est plutôt dur. La mousse utilisée pour la semelle intermédiaire assure le strict minimum, et l’absence d’amorti à l’avant permet un bon court feel. Une chaussure pour ceux qui aiment jouer près du sol.

Pour alléger une chaussure, on doit faire des économies : sur la LW2, Peak en a fait au niveau de l’empeigne et sur la semelle, qui n’est pas aussi agréable que sa petite ou sa grande soeur. On ne peut pas tout avoir !

L’effet matelassé de la LW3 est lui impressionnant. Et il n’est pas assez mou non plus pour gêner les déplacements : en course, il permet un bon retour d’énergie et joue son rôle à la perfection sur les atterrissage. Un effet bounce réussi pour la technologie baptisée « Taichi ».

Note LW1 : 7/10

Note LW2 : 6,5/10

Note LW3 : 9/10

TRACTION

Pour jouer près du sol, il faut une bonne accroche. Ça tombe bien : celle de la LW1 est très bonne ! Rien à redire. Petite note de la part de nos amis de chez Peak France : si vous voulez utiliser la paire sur les playgrounds, optez pour la noire, et si c’est pour les parquets, choisissez la rouge. Le revêtement relatif à l’adhérence n’est pas le même.

Celui de la LW2 est lui exceptionnel sur tous les terrains. Sur un sol de gymnase poussiéreux, comme sur le bitume, le motif corail est hyper efficace et il durera dans le temps assure la marque.

La moitié de ce dernier est remplacé par des chevrons sur la Lou Will 3, et ça fait baisser un tout petit peu cette traction. Mais elle fait très bien le travail, mieux que la moyenne.

Note LW1 : 8/10

Note LW2 : 9/10

Note LW3 : 7/10



MAINTIEN ET STABILITÉ

Système de laçage simple et efficace, rembourrage moelleux autour du tendon, talon large et renfort à l’avant sur l’extérieur : maintien optimal.

Peak a pris plus de risque sur la petite soeur en misant sur le chausson, et l’inconvénient principal est tout trouvé. L’équipementier a essayé de compenser avec des renforts sur les côtés, qui sont bons, par contre le pari sur le système de laçage est raté. Il faut vraiment serrer très fort, mais ce n’est pas simple avec ces petites sangles. Alors il ne faut pas hésiter à refaire ses lacets. Par contre quand ils sont serrés, ils rassurent bien.

Un problème auquel les ingénieurs de la marque ont répondu sur la LW3 avec un lacet presque abrasif qui ne peut pas bouger une fois serré. Le complément d’une strucure qui est rigide et dont l’avantage est lui aussi tout trouvé : un maintien idéal.

Note LW1 : 8,5/10

Note LW2 : 7/10

Note LW3 : 9/10

FINITION ET DURÉE DE VIE

Les matériaux ne sont pas de première qualité sur la LW1 mais c’est du solide. À voir pour la colle, qui très présente. Le point d’interrogation sur les LW2 concerne les sangles des lacets. Il n’y en n’a pas d’évident sur la solide LW3.

Pour ce qui est du visuel, la LW2 arrive en tête avec ce modèle très audacieux, bien plus que les deux autres. On notera les références à l’arrière des Clippers sur chacun des modèles, avec une mention particulière pour sa version dessinée sur la languette de la LW2.

Note LW1 : 7/10

Note LW2 : 8/10

Note LW3 : 7,5/10



VERDICT

Peak n’avait clairement pas voulu prendre trop de risques pour le lancement de la gamme, avec un modèle qui peut correspondre à tous les joueurs du dimanche, et plutôt à ceux qui jouent près du sol si c’est pour de la compétition.

Sur la LW2, l’équipementier a pris des risques au niveau du design et des composants en misant sur un modèle léger qui peut faire peur aux intérieurs mais conviendra aux joueurs qui misent sur leur vitesse.

À l’inverse de la troisième chaussure signature, qui est elle plus complexe, plus compact, plus solide : clairement une chaussure pour les intérieurs qui jouent les pieds dans le béton, pas les extérieurs rapides.

Vous l’aurez compris : il y en a pour tous les goûts chez Lou.

Note LW1 : 14,6/20

Note LW2 : 15/10

Note LW3 : 15,8/10

Poids de la chaussure (pointure 43) : respectivement 424, 390 et 490 grammes.

Prix : 70, 100 et 120 euros sur le site de Peak.

Barème de notation

– moins de 10/20 : déconseillée

– entre 10 et 15 : des défauts qui pourront en stopper certains mais des qualités qui en charmeront d’autres

– au-dessus de 15 : paire approuvée et recommandée !

Le classement (provisoire) 2019-20 des tests Basket USA

– Nike KD13 – 17,8/20

– Air Jordan XXXIV – 17,2/20

– Nike Zoom Freak 1 – 16,8/20

– Nike PG4 – 16,6/20

– Jordan Why Not? Zer0.3 – 16,4/20

– Zoom Freak 2 – 16,2/20

– Peak Lou Williams 3 – 15,8/20

– Peak Lou Williams 2 – 15/20

– Peak Lou Williams 1 – 14,6/20

– Under Armour Curry 7 – 13,4/20

– adidas Dame 6 – 12,4/20