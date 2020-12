Test de chaussures | Service minimum pour Nike et Uncle Drew sur la Kyrie 7

La ligne Kyrie est une des plus appréciées du marché alors forcément la Kyrie 7 était très attendue. Mais Nike ne veut pas changer une chaussure qui gagne et la marque au Swoosh apporte une nouvelle fois très peu de modifications sur ce nouveau modèle. Au risque de tourner en rond ?



CONFORT GÉNÉRAL

Si elle est plus facile à enfiler que ses grandes soeurs, la Kyrie 7 taille une nouvelle fois vraiment petit : première chose donc, miser sur une demi-taille au-dessus de votre taille habituelle (minimum). Une fois que c’est fait, vous pourrez profiter d’une empeigne qui colle bien au pied grâce à un système de laçage simple et efficace. Problème : on sent donc immédiatement que les matériaux utilisés ne sont pas premium, un gros point d’interrogation pour la durée de vie de la paire.

Note : 8/10

AMORTI

L’amorti Zoom Turbo est repris comme sur les Kyrie 5 et 6, s’articulant sous l’avant du pied pour assurer des bons appuis multidirectionnel, plutôt qu’un retour d’énergie vertical. L’apport est moins perceptible mais tout aussi précieux pour ceux qui ont besoin de court feel. L’imposante mousse du talon incurvée, en phylon, assure quant à elle l’absorption des chocs à l’arrière, comme sur les précédents modèles.

Note : 8,5/10

TRACTION

Un peu de nouveauté à ce niveau-là avec des motifs difficiles à décrire tout simplement parce qu’ils sont le fruit de recherches effectuées sur les mouvements d’Uncle Drew, et sont donc uniques en leur genre. Un pari qui va au-delà du simple story telling puisque le résultat est une nouvelle fois très bon, comme sur les précédents modèles de la gamme.

La rigidité de ces motifs offre une superbe accroche sur l’asphalte, une certaine logique pour un joueur dont le jeu se rapproche du streetball. Mais attention à ne pas en abuser non plus.

Note : 8,5/10

MAINTIEN ET STABILITÉ

La Kyrie 7 possède cette capacité à donner l’impression d’une seconde peau tout en assurant un superbe maintien, grâce à un bon renfort au talon, un autre sur l’extérieur à l’avant, et ces quatre petites languettes sur les lacets qui remplacent le scratch de la Kyrie 6. C’est le plus gros changement visuel, et ça permet d’économiser quelques grammes.

La semelle extérieure est un peu moins courbée que les précédentes, mais elle apporte toujours une souplesse dans les mouvements très agréable. Et le « court feel » est évidemment au rendez-vous.

Note : 9/10

FINITION ET DURÉE DE VIE

C’est au niveau de tous ces coloris et détails aussi complexes que Kyrie Irving qu’il faut trouver l’ambition de la ligne. Ils ne sont pas toujours heureux, mais ils racontent toujours une histoire, et c’est l’intérêt d’une chaussure signature.

On réitère ici notre doute sur la durée de vie de la paire, composée d’une empeigne très fine avec beaucoup de plastique et de colle.

Note : 7,5/10

VERDICT

Peut-être trop occupée par les gammes Low et Hybrid, Nike ne semble pas s’être beaucoup creusé la tête pour cette Kyrie 7. Si ce n’est pour faire des économies, à cause des pertes de revenus liées au Covid peut-être.

Quelques regrets sur le manque d’ambition de la marque au Swoosh, que l’on peut malgré tout comprendre après une Kyrie 6 convaincante, surtout dans la situation actuelle justement.

La Kyrie 7 est une très bonne chaussure de basket, dommage que Nike ait fait des économies dans tous les domaines sauf le prix, finalement.

Note : 16,6/20

Poids de la chaussure (pointure 43) : 390 grammes

Prix : 129,99 euros chez Basket4Ballers.com.

Barème de notation

– moins de 10/20 : déconseillée

– entre 10 et 15 : des défauts qui pourront en stopper certains mais des qualités qui en charmeront d’autres

– au-dessus de 15 : paire approuvée et recommandée !

Le classement (provisoire) 2019-20 des tests Basket USA

– Air Jordan XXXV– 18,6/20

– Nike KD13 – 17,8/20

– Air Jordan XXXIV – 17,2/20

– Nike LeBron 18 – 17/20

– Air Zoom BB NXT – 17/20

– Nike Zoom Freak 1 – 16,8/20

– Layup REVO – 16,6/20

– Nike PG4 – 16,6/20

– Nike Kyrie 7– 16,6/20

– Jordan Why Not? Zer0.3 – 16,4/20

– Zoom Freak 2 – 16,2/20

– Peak Lou Williams 3 – 15,8/20

– Peak Lou Williams 2 – 15/20

– Peak Lou Williams 1 – 14,6/20

– Under Armour Curry 7 – 13,4/20

– adidas Dame 6 – 12,4/20