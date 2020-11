Test de chaussures | La Air Jordan 35 est un bijou

Après une imposante Air Jordan 33, la marque au Jumpman avait réussi le pari d’allier légèreté et stabilité sur la AJ34. Pouvait-elle faire mieux sur la AJ35 ? Oui, vu la note qu’on lui donne.

CONFORT GÉNÉRAL

La sensation de qualité que l’on a dès le premier coup d’oeil est confirmée au toucher, puis au moment d’enfiler la chaussure (qui taille normalement) : le pied se pose dans une structure solide qui lui permet de respirer avec des restes du tissu fin hérité de la AJ34. Le système de laçage simple et efficace vient bien serrer l’ensemble.

Drôle de sensation que celle de ces deux petits coussins qui viennent englober le tendon d’Achille. On se demande si ça ne va pas faire naître une gêne, mais non. Pour ne pas avoir de problème avec les deux petits coins pointus juste au-dessus, on vous conseille de mettre une paire de chaussette épaisse.

La grande question qu’on se pose, c’est si cet agréable effet trampoline va durer…

Note : 8,5/10

AMORTI

Tate Kuerbis, en charge de la conception du modèle, a passé du temps sur l’Eclipse Plate 2.0 (le morceau de plastique percé au milieu de la paire) afin de trouver la « propulsion maximale pour courir et sauter ». Car en plus d’offrir une base de maintien à la chaussure, elle ajoute de la souplesse à l’ensemble, en complément des deux unités Zoom présentes à l’avant et à l’arrière.

D’ailleurs, Jordan Brand a misé sur une unité plus épaisse sous le talon, qui explique cette sensation de trampoline. L’ensemble permet tout simplement de sauter plus haut qu’avec une autre chaussure.

Note : 9,5/10

TRACTION

Jordan Brand a repris les motifs à chevrons de la AJ34, en les faisant partir du centre de la semelle et en les affinant un peu. L’objectif est le même, et il est encore atteint d’ailleurs : assurer des appuis sûrs dans toutes les directions. On notera que ces arêtes en caoutchouc tiennent à l’épreuve du bitume, mais vivront bien plus longtemps en intérieur.

Note : 9/10

MAINTIEN ET STABILITÉ

L’imposante Eclipse Plate permet de bloquer littéralement le pied, et Jordan Brand a choisi en plus de la relier à l’empeigne avec ces dizaines de petits câbles de la technologie Flightwire.

Comme sur la AJ34, le pied est très bien calé à l’arrière et malgré un amorti impressionnant, la paire est encore une fois stable.

Note : 9,5/10

FINITION ET DURÉE DE VIE

Le daim, les bandes réfléchissantes, le tissu choisi, les coutures, la semelle, l’Eclipse Plate, le Flightwire : la liste des éléments de qualité sur cette chaussure est impressionnante. En plus, Jordan Brand a visé juste au niveau des coloris pour les mettre en avant.

Note : 10/10

VERDICT

Après cette Air Jordan 34 plébiscitée, dont Zion Williamson et Jayson Tatum sont ambassadeurs, Jordan Brand n’a pas voulu prendre de risques sur la AJ35. La marque s’est plutôt demandée comment améliorer la AJ34.

La réponse : avec des matériaux plus solides, plus d’amorti, quitte à prendre quelques grammes. Le pari est encore réussie avec une paire qui peut convenir à tout le monde, intérieurs comme extérieurs, lourds ou légers. Alors oui, elle coûte très cher, mais il y en a pour son argent.

Inspirée de la Air Jordan 5, la 35 a tout pour devenir un jour à son tour un modèle iconique de la ligne. Elle devient la paire n°1 de notre classement.

Note : 18,6/20

Poids de la chaussure (pointure 43) : 430 grammes

Prix : 194,99 euros chez Jordan Brand.

Barème de notation

– moins de 10/20 : déconseillée

– entre 10 et 15 : des défauts qui pourront en stopper certains mais des qualités qui en charmeront d’autres

– au-dessus de 15 : paire approuvée et recommandée !

Le classement (provisoire) 2019-20 des tests Basket USA

– Air Jordan XXXV– 18,6/20

– Nike KD13 – 17,8/20

– Air Jordan XXXIV – 17,2/20

– Nike LeBron 18 – 17/20

– Air Zoom BB NXT – 17/20

– Nike Zoom Freak 1 – 16,8/20

– Layup REVO – 16,6/20

– Nike PG4 – 16,6/20

– Jordan Why Not? Zer0.3 – 16,4/20

– Zoom Freak 2 – 16,2/20

– Peak Lou Williams 3 – 15,8/20

– Peak Lou Williams 2 – 15/20

– Peak Lou Williams 1 – 14,6/20

– Under Armour Curry 7 – 13,4/20

– adidas Dame 6 – 12,4/20