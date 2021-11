Test de chaussures | B.EASE confirme avec la « Suspended »

La présence de B.EASE, une marque française, sur le secteur ultra concurrentiel de la chaussure dédiée à la pratique du basket est déjà un événement en soi. Le nombre de marques tricolores qui ont essayé de se faire une place sur ce segment doivent se compter sur les doigts une main ces vingt dernières années. L’initiative, portée par Eric Remond, qui a fondé « B.EASE » en 2017 est donc à saluer. Et pour ne rien gâcher, la qualité et le prix sont au rendez-vous.

Le projet, qui a notamment impliqué le joueur Livio Jean-Charles dès les débuts de la marque, a rassemblé une vraie communauté depuis la sortie de la « Iron Feet » (désormais disponible à partir de 29,99 euros sur beasebasket.com). Celle-ci a largement été mise à contribution pour l’élaboration de la « Suspended » avec une collaboration permanente de près de 200 membres au sein d’un groupe Facebook fermé, et une participation aux choix principaux de la construction de la chaussure, comme l’option de partir sur des matériaux issus de toile de parachute, avec avec une fois encore le confort pour mot d’ordre, comme son nom l’indique (B.EASE pour « Be at ease », soit « sois à l’aise »).

A noter que dans un souci de compétitivité, la « Suspended » reste toutefois produite en Chine. Avec les tarifs et contraintes de production européennes, le modèle n’aurait pas pu voir le jour, ou à un prix complètement démesuré par rapport à ceux du marché.

La composition de ce modèle disponible en deux coloris (blanc et noir) est assez moderne avec une tige en toile issue de bouteilles en plastique recyclées complétée par de la matière maillée, (appelée Flyknit par Nike). Un modèle sous forme de chausson intégral, sans languette donc, sur lequel les lacets sont sont toujours présents (et utiles), recouverts par une bande centrale rouge qui apporte tout le contraste au modèle, avec la tirette également rouge sur le talon et le logo de la marque, à l’avant de la chaussure.

Le bandeau avec l’inscription « B.EASE » apparaît sous forme d’étiquette au niveau du talon et de la cheville, en gris sur le coloris blanc, en blanc sur le coloris noir. Le tout repose sur une semelle intermédiaire mouchetée et une semelle extérieure unie.

CONFORT GÉNÉRAL

Comme pour tous les modèles sous forme de chausson intégral, il faut prendre le temps de « faire » la chaussure afin de pouvoir insérer son pied sans souci. Ça va de soi, il est important de prendre la pointure la plus ajustée pour bénéficier des atouts de la chaussure en terme de confort. La tirette et la languette sont là pour accompagner l’insertion.

Une fois chaussée, le confort est au rendez-vous, avec une semelle intérieure particulièrement travaillée, en bi-mousses. Celle-ci est composée d’une première couche en mousse à mémoire de forme pour le confort, couplée à une couche d’EVA pour le dynamisme. L’ensemble donne un effet particulièrement agréable, comme dans des chaussons. Le pied est bien maintenu, pareil avec l’aide des lacets pour la cheville, et avec les rembourrages en mousse assez conséquents au niveau du col. Le confort général est plutôt positif.

Note : 8,5/10

AMORTI

La qualité de l’amorti et donc la composition de la semelle est toujours un enjeu primordial dans l’élaboration d’une chaussure de basket. B.EASE a voulu en faire l’un de ses atouts sur sa « Suspended » avec une semelle inédite en bi-mousse et des matériaux, inspirés du parachutisme et de l’univers en suspension outdoor, en toile de parachute.

Concrètement, la semelle intermédiaire et la semelle extérieure répondent plutôt bien aux exigences des sauts répétés et des différents appuis comme on peut le voir sur le clip de présentation. L’ensemble est à la fois compact et réactif.

Note : 8,5/10

TRACTION

Le modèle bénéficie d’une bonne accroche avec un revêtement classique mais efficace sous la semelle extérieure, dotée de chevrons. Le dispositif tient clairement plus longtemps en intérieur, mais globalement le ressenti est bon, et répond la aussi aux exigences des standards actuels.

Note : 8,5/10

MAINTIEN ET STABILITÉ

Le maintien est optimal grâce à l’aspect uniforme de la chaussure sous forme de chausson intégral et avec les lacets en prime pour assurer l’ensemble. La composition et la disposition de la semelle offrent également une bonne stabilité.

Note : 8/10

FINITION ET DURÉE DE VIE

On pouvait redouter des fissures sur les contours en TPU présents la partie avant de la chaussure avec l’usure du temps et la répétition des appuis verticaux. Mais après une utilisation régulière, force est de constater qu’ils tiennent très bien le coup. Une volonté de la part de B.EASE d’apporter ce point de renfort pour ajouter à la durabilité de la paire.

On peut également lire le slogan « Make every shot count » sur le bandeau central rouge recouvrant l’enchevêtrement des lacets. Le maintien de ceux-ci sont renforcés par quatre lanières sur chaque chaussure avec des œillets en plastique, inspirées des sangles de tirage utilisées sur les parachutes, et qui offriront une meilleure résistance dans le temps. L’usure de la semelle est classique.

Note : 8/10

VERDICT

L’ensemble est très agréable. Le confort et là et le principal objectif de la deuxième chaussure de « B.EASE » est donc atteint sur ce point. L’aspect « sécuritaire » aussi, avec un maintien et une stabilité qui ont également été travaillés. Le modèle semblerait plus porté vers des petits gabarits vifs même si la semelle semble aussi avoir de quoi supporter les physiques plus imposants.

Le côté côté français et même Gaulois, dans sa façon de résister à des empires nommés Nike, Adidas ou encore Puma, est forcément à saluer. Et le prix reste abordable pour un modèle qui pourrait parfaitement être portée à tous niveaux.

Note : 16.6/20

Poids de la chaussure (pointure 45) : 457 grammes

Prix : 109 euros chez www.beasebasket.com

Barème de notation

– moins de 10/20 : déconseillée

– entre 10 et 15 : des défauts qui pourront en stopper certains mais des qualités qui en charmeront d’autres

– au-dessus de 15 : paire approuvée et recommandée !

