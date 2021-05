Test de chaussures | Décollage réussi pour la Zion 1

La première chaussure signature d’un joueur est toujours un événement. D’autant plus lorsqu’il s’agit de Zion Williamson, annoncé comme le joueur qui incarnera la prochaine génération une fois que le règne de LeBron James touchera à sa fin.

Jordan Brand a donc réussi une grosse prise en attirant dans ses filets le joyau des Pelicans et se devait de fournir un premier jet à la hauteur des attentes, du joueur d’abord, et de sa fan-base grandissante. L’équipementier a ainsi mis les petits plats dans les grands en dévoilant ce mois la Zion 1 en quatre coloris : la « ZNA » en bleu et orange, la « Noah », la plus colorée, inspirée par son petit frère, la « Gen Z », en noir et blanc (sa préférée), et la « Marion », en hommage à la ville de son enfance du même nom en Caroline du Sud, en rose, bordeaux et gris.

De quoi satisfaire tous les goûts. Quant à la conception, la marque au « Jumpman » avait un joli challenge à relever face aux exigences extraordinaires de Zion Williamson d’un point de vue physique. A l’arrivée, le modèle « mid-top » se veut capable de répondre au besoins de gros gabarits mais aussi des joueurs aux appuis plus explosifs. Et l’ensemble est plutôt réussi !

CONFORT GÉNÉRAL

Si les créateurs de « Jordan Brand » ont fixé comme priorité une qualité irréprochable en matière d’amorti et de traction, le joueur des Pelicans voulait également que sa chaussure signature soit confortable et c’est le cas. Zion Williamson a ainsi fait référence à sa paire préférée, les « Air Jordan 3 », modèle « mid-top » qu’il apprécie particulièrement pour son confort, ainsi que sa languette « flexible » et gonflée, deux éléments qu’on retrouve sur la « Zion 1 »

Le col est généreusement rembourré de mousse qui se propage jusqu’au dessus du talon et la languette est également agréable au toucher, avec un revêtement censé retranscrire l’armure d’un super héros et une partie bombée pour entourer le nouveau logo « Zion » sur la chaussure gauche et le « Jumpman » sur la droite.

Accueilli par une semelle généreuse, le pied est bien maintenu une fois chaussé, avec notamment une sangle interne à l’avant de la chaussure.

Note : 8,5/10

AMORTI

Williamson est un joueur aussi puissant qu’agile et son deuxième saut ultra rapide est l’une de des caractéristiques qui le symbolise parfaitement. La « Zion 1 » a donc assuré pour garantir la meilleure réception en équipant son modèle de l’amorti Air Strobel superposé à une unité Zoom Air sur l’avant du pied.

Que ce soit pour la composition, son « rainurage » et même la couleur selon les modèles, la semelle de la « Zion 1 » fait un peu penser à la Why Not? Zero de Russell Westbrook et agit en véritable airbag, afin de répondre aux exigences des athlètes les plus explosifs. Qu’ils soient grands et lourds comme Zion Williamson ou plus ancrés au sol tel un Russell Westbrook, qui nécessite également de bons appuis pour ses changements de direction et ses multiples impulsions.

Note : 9/10

TRACTION

Personne n’a oublié qu’une chaussure trop peu sophistiquée a failli coûter très cher à Zion Williamson lorsqu’il évoluait encore à Duke. Sous le poids de ses appuis, le prospect avait carrément fait imploser sa Nike PG 2.5 sur pratiquement toute la longueur !

La question de la bonne traction et des appuis hors norme de Zion Williamson ont donc été au cœur du processus du côté de « Jordan Brand », et là aussi, les garanties sont là.

On le voit à la base élargie et aux contours de la semelle notamment sur la partie arrière et avant extérieure pour offrir les meilleurs appuis. La semelle divisée en deux parties indépendantes n’altère pas la qualité de la traction qui semble également faite pour assurer la répétition des mêmes appuis. Sur parquet ou goudron, il vous faudra envoyer la gomme pour l’user.

Note : 8,5/10

MAINTIEN ET STABILITÉ

Le maintien et la stabilité ont également été au cœur des enjeux sur la conception de cette première « signature shoe ». Une fois bien lacée, le maintien est optimal et renforcé par une sangle interne à deux boucles attachée à la semelle. Celle-ci se fait bien sentir, notamment sur la partie extérieure avant du pied et peut gêner, selon les sensibilités. Mais c’est aussi un atout sécurité qui semblait nécessaire au regard de la morphologie de Zion Williamson.

La composition de la semelle et son côté bien ancré au sol offrent également une bonne stabilité.

Note : 8/10

FINITION ET DURÉE DE VIE

Les matériaux fins et aérés au niveau de l’empeigne et de l’avant de la chaussure donnent cet aspect léger, mais on peut assurer que c’est du costaud, et la finition est remarquable. La semelle extérieure est faite pour durer, même sur les playground. Les coutures et les colles ne donnent aucun signe de faiblesse. C’est du tout bon, et la seule inconnue concerne cette mousse au niveau de la cheville ou de la semelle. Elle est très agréable mais seul le temps dira si elle peut résister aux lacets et aux mouvements.

Note : 8,5/10

VERDICT

Avec une première version « mid-top », quatre coloris et un prix abordable, Jordan Brand a fait le maximum pour offrir le meilleur départ à la première chaussure signature de l’ambassadeur numéro 1 de la génération à venir.

La semelle, faite pour résister aux exigences d’un gabarit singulier, est l’un des points forts de cette première édition. Le design global est plutôt réussi avec ce Z qui s’annonce comme la marque de fabrique des modèles estampillés « Zion ». La volonté d’en faire une paire seyante à tout type de joueurs aussi.

Note : 17/20

Poids de la chaussure (pointure 43) : 387 grammes

Prix : 119,90 euros chez basket4ballers .

Barème de notation

– moins de 10/20 : déconseillée

– entre 10 et 15 : des défauts qui pourront en stopper certains mais des qualités qui en charmeront d’autres

– au-dessus de 15 : paire approuvée et recommandée !

