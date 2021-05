Zion Williamson : « On a notre destin entre les mains »

Et si c’était celui-là, le match qui servira de déclic et fera basculer les Pelicans du bon côté ? Jusqu’à présent, New Orleans s’est distingué par son irrégularité cette saison mais aussi son incapacité à gagner les matches serrés, et il s’en est fallu de peu pour que ses derniers espoirs de « play-in » passent à la trappe cette nuit à Minnesota.

« Il y a beaucoup de gars dans cette équipe qui se battent comme des chiens », a glissé Lonzo Ball, auteur de 33 points, 12 rebonds et 8 passes. « Ça s’est manifesté ce soir, et nous avons fini par aller en prolongation grâce à un bon stop de Zion Williamson, qui nous a ensuite portés dans la prolongation et nous avons remporté la victoire ».

Menés de 10 points à cinq minutes de la fin, les hommes de Stan Van Gundy ont en effet réussi à inverser la tendance pour l’emporter en prolongation (136-140) et rester dans la course à la « postseason » à l’Ouest, à trois matchs des Warriors qu’ils affronteront deux fois de suite à domicile à partir de lundi, puis lors de leur avant-dernier match de la saison régulière au Chase Center. De quoi continuer à garder espoir.

« Je pense que ça nous donne un grand élan », a carrément déclaré Zion Williamson, qui ne s’est pas ménagé avec ses 37 points, 9 rebonds et 8 passes décisives. « Nous avons obtenu la victoire. Dans le vestiaire, c’est tout ce qui nous importe. Nous repartons avec la victoire et ça nous permet de rentrer à la maison avec une bonne dynamique et j’espère que nous pourrons la maintenir ».

Un back-to-back à venir face aux Warriors !

Jouer jusqu’au bout, à fond, « c’est l’état d’esprit que nous devons avoir pour ces huit derniers matchs », martèle Zion Williamson, secondé par son coach qui veut que son équipe aborde désormais chaque match comme si c’était « le plus important de l’année ».

La prochaine mission s’annonce des plus relevées, faire tomber les Warriors de Stephen Curry (32v-32d) qui joueront également leur saison, même si les Pelicans (29v-35d) auront l’avantage de les recevoir deux fois de suite, lundi et mardi soirs. En cas de succès, les Pelicans reviendraient à un match des Warriors !

« Notre destin n’est entre les mains de personne d’autre. C’est à nous d’y aller et de gagner. On ne peut pas demander mieux que ça dans la situation dans laquelle nous sommes actuellement. On a notre destin entre les mains, et nous devons juste le faire », a ajouté Zion Williamson. Et Lonzo Ball de conclure : « Ce ne sera pas facile du tout. Nous savons que c’est une tâche difficile. Mais c’est possible ».