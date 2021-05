Avec un tandem Ball/Willamson explosif, les Pelicans renversent les Wolves en prolongation

L’espoir fait vivre et La Nouvelle-Orléans en a encore un peu sur cette fin d’exercice 2020/21 après un succès aussi précieux qu’étriqué sur le parquet des Wolves, avant-derniers à l’Ouest. Il a en effet fallu une prolongation et une prestation de mammouth de la paire Ball-Williamson (33 et 37 points) pour permettre aux Pelicans de continuer à croire en leurs chances dans la course au « play-in ».

L’entame des Pelicans est bonne et l’adresse à 3-points est au rendez-vous, à l’image des deux missiles de Lonzo Ball, imité ensuite par Brandon Ingram et Eric Bledsoe. Après deux lancers d’un Jaxson Hayes également entreprenant, New Orleans passe alors à +10 au début du deuxième quart-temps (40-30), puis +13 grâce à la claquette de Zion Williamson et la contre-attaque de Lonzo Ball, moment choisi par les Wolves pour entamer leur retour (56-43).

Minnesota aligne un 18-3 alimenté par son trio Russell-Edwards-Towns, et le rookie se permet même un « step-back » à 3-points pour faire passer les siens en tête (59-61). Le alley-oop de Jaxson Hayes suivi du dunk de Zion Williamson ne suffisent pas, et les deux équipes rentrent aux vestiaires dos à dos, sur un ultime panier derrière l’arc de D’Angelo Russell.

Les Pelicans passent par un trou de souris

Les Pelicans gardent la maîtrise dans le troisième quart, mais on sent l’équilibre fragile, notamment lorsque les Wolves remettent la pression en fin de période avec la paire Hernangomez-Vanderbilt pour épauler l’axe Russell-Towns (98-97).

La tendance se confirme lorsque Naz Reid envoie deux missiles de suite à 3-points et que Minnesota enchaîne avec un 10-0 marqué par le alley-oop d’Anthony Edwards, sa passe dans le corner pour Juancho Hernangomez, ainsi que le 3-points de Jaden McDaniels (107-117). Dans l’obligation de l’emporter pour continuer à espérer sur sa fin de saison, New Orleans va alors réussir un joli tour de force.

En allant arracher l’égalisation dans le « money-time » d’abord, avec l’appui de Zion Williamson près du cercle par deux fois et de Willy Hernangomez pour forcer la prolongation après un précieux rebond offensif (123-123). Puis en prenant le meilleur durant « l’extra-time », avec Eric Bledose en facteur X, et un Zion Williamson décisif grâce à son impact physique pour finir près du cercle ou pour ajouter des points depuis la ligne de réparation. Son meilleur allié sur ce match, Lonzo Ball, finit ensuite le job aux lancers-francs avec un 5/6 pour assurer la victoire (140-136).