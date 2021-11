Test de chaussures | La Air Jordan 36, encore un petit bijou

La Air Jordan continue de voyager dans le temps en arrivant toujours à trouver des moyens de se renouveler. Si les versions sont plus ou moins réussies ou appréciées au fil des années, Jordan Brand fait toujours son maximum en termes de technologie et d’innovations et les derniers modèles du genre ont été de franches réussites.

La marque au Jumpman avait placé la barre très haut avec la AJ 35, un modèle complet qui a rapidement trouvé sa place parmi les meilleures paires du marché. Mais la 36e Air Jordan du nom se montre à la hauteur du défi, avec une dernière mouture incroyablement légère du fait de sa composition, au design moderne et doté de nombreuses caractéristiques techniques qui font de l’ensemble un nouveau hit en puissance.

Sur cette Air Jordan 36, le rendu visuel global est évidemment au rendez-vous avec les courbes de la semelle qui viennent épouser une base composée d’une tige en toile, formée par ce qu’on appelle un « tissage Leno », méthode consistant à torsader deux fils de chaîne autour des fils de trame pour fournir un tissu plus solide, plus flexible, plus respirant et surtout plus léger.

C’est la grande innovation de cette Air Jordan 36, le « tissage Leno » n’ayant encore jamais été utilisé par Jordan Brand. Le petit plus (ou pas !) qui fait également la légèreté de la paire, c’est donc que la tige est en partie transparente. Assurez vous donc que les couleurs de vos chaussettes soient en accord avec le coloris en question.

CONFORT GÉNÉRAL

Le premier choc intervient dès la prise en main de ce modèle extraordinairement léger. Jordan Brand s’est donné pour but d’explorer la réduction de matériaux et toutes les voies susceptibles d’alléger la version finale de la Air Jordan 36. Et autant dire que l’effet est au rendez-vous !

L’option du tissage Leno n’altère pas vraiment le confort par rapport aux tiges plus traditionnelles, même si l’effet transparent peut paraître intrigant de prime abord. La composition de la semelle intérieure perforée permet au pied d’être en contact plus étroit avec le Zoom Air Strobel et cette base particulièrement travaillée, notamment sur le plan du confort.

Note : 9/10

AMORTI

Le dispositif technique novateur présent au cœur de la semelle se fait évidemment ressentir dans l’amorti. La Air Jordan 36 est en effet doté de la plus grande couverture Zoom Air que Jordan Brand ait intégrée dans une chaussure signature, avec une unité Zoom Air Strobel sur toute la longueur de la chaussure cousue directement sur la tige, placée au-dessus d’une autre unité Zoom Air à l’avant du pied qui offre également plus de réactivité.

C’est l’un des atouts de la paire, avoir su allier la légèreté tout en garantissant toujours de bons appuis.

Note : 9/10

TRACTION

Même si l’effet semble s’estomper avec le temps, les premières sensations en termes d’adhérence sont exceptionnelles. On a l’impression de faire corps avec le parquet avec cette semelle extérieure qui embrasse la totalité de la surface du pied et ses chevrons particulièrement adhérents. Plutôt efficace pour les changements d’appuis.

Note : 8,5/10

MAINTIEN ET STABILITÉ

Le maintien est plus que correct assorti d’un bon laçage. Il est peut-être moins bon au niveau du col que sur la Air Jordan 35, même si le rembourrage en mousse est également de qualité sur la 36. Le modèle offre aussi une très bonne stabilité, notamment grâce à sa semelle qui répond aussi aux exigences de la marque sur ce point.

Note : 8/10

FINITION ET DURÉE DE VIE

La semelle intermédiaire est traversée par un ruban coloré (doré pour la AJ 36 « Glory ») censé représenter un symbole d’infini. Le revêtement de la partie supérieure de la chaussure ainsi que de la languette, également très agréable au toucher.

Le tissage Leno semble particulièrement résistant, même s’il suggère davantage de jouer en « Indoor ». Les seuls doute sur la durée de vie concerne les chevrons de la semelle extérieure, dont l’effet impressionnant d’adhérence au début pourrait vite s’estomper, d’autant plus avec une pratique répétée en extérieur.

Note : 8,5/10

VERDICT

La Air Jordan 36 se place incontestablement dans le haut du panier avec un modèle qui coche toutes les caractéristiques, même si le profil se porte peut-être plus vers des petits gabarits, notamment par rapport à la AJ 35, un poil plus renforcée au niveau de la partie supérieure.

La paire est vraiment incroyable de par sa légèreté et sa semelle réactive, mais aussi son cachet au niveau du design et sa semelle. Il fallait au moins ça pour succéder dignement à la version précédente, également très réussie.

Note : 17,2/20

Poids de la chaussure (pointure 45) : 407 grammes

Prix : 184,99 euros en coloris « First Light » sur Nike.com

Barème de notation

– moins de 10/20 : déconseillée

– entre 10 et 15 : des défauts qui pourront en stopper certains mais des qualités qui en charmeront d’autres

– au-dessus de 15 : paire approuvée et recommandée !

