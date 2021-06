Les premiers clichés de la Zoom Freak 3 !

Attention les yeux, voici les toutes premières images officielles de la Zoom Freak 3, modèle signature de Giannis Antetokounmpo. Un modèle qui se veut réactif quant au poids et à la diversité des appuis du « Greek Freak ».

Avec donc une sangle permettant de verrouiller l’avant du pied et deux unités Zoom Air sous la plante du pied pour « absorber l’énergie et fournir de la réactivité » explique la marque au « Swoosh » dont le logo apparaît en inversé.

« L’une des caractéristiques de sa dimension athlétique est le transfert rapide d’énergie d’une jambe à l’autre pour manœuvrer son corps dans les espaces », a ainsi déclaré Ross Klein, directeur créatif des chaussures de performance pour les hommes chez Nike. « Giannis utilise son pied comme un accélérateur et un frein. Il travaille également les différents angles de son pied lorsqu’il se dirige vers le panier, nous avons donc voulu adapter le design à la façon dont il transite d’un pas à l’autre ».

Pour ce qui est des coloris, deux versions ont été présentées : une « Project 34 » noire et violette plutôt sombre avec la semelle intermédiaire et le logo Nike qui ressortent en blanc, et un modèle plus « flashy », en orange avec des touches de turquoise.

La Zoom Freak 3 va investir le marché mondial dès ce jeudi 1er juillet, puis le nord-américain en août.