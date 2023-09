Et de trois ! Puma a conclu sa trilogie autour de sa mousse Nitro par la Puma All-Pro Nitro, dernier modèle en date qui sera notamment porté par Scoot Henderson à la rentrée.

L’équipementier allemand a fait dans le propre et l’efficace avec cette paire dotée des dernières technologies actuelles, même si sa mousse Nitro, une mousse infusée avec de l’azote, a déjà fait ses preuves en terme de confort.

Puma a ainsi opté pour une variante, la mousse Nitro SQD, utilisée pour la première fois sur une chaussure destinée à la pratique du basket.

Toutes les caractéristiques techniques sont ainsi au rendez-vous, avec également une très bonne adhérence et une empeigne en mesh « technique » bien aérée. Le design reste classique, mais l’essentiel est là.

CONFORT GÉNÉRAL

La All-Pro Nitro s’enfile très facilement. On est sur du classique avec un col et une languette bien rembourrés pour assurer le confort au niveau de la cheville. La sensation globale est également très bonne grâce à la souplesse de sa mousse Nitro pour composer sa semelle intermédiaire.

On note également une bonne aération au niveau de l’empeigne. Le maintien est en revanche moins bon que sur la Rise Nitro, dont les bandes « PWR Tape » offraient une meilleure assurance sur ce point.

Note : 8/10

AMORTI

On ne présente plus la mousse Nitro, qui fait désormais office de référence chez Puma. Présente sur les précédentes Nitro Fusion, Rise Fusion, mais aussi sur la collection de LaMelo Ball, celle-ci n’a rien à envier à la concurrence en terme de confort, de qualité d’amorti et de rebond.

Pour cette All-Pro Nitro, c’est une mousse Nitro SQD (pour « Squared »), déjà utilisé sur des modèles destinés au handball, qui a été préférée. Sa particularité réside notamment dans sa mousse Nitro à double densité, mais les atouts restent les mêmes, avec peut-être un plus de confort au niveau de l’aponévrose. La semelle intermédiaire reste imposante et conforte la bonne sensation globale.

Note : 9/10

TRACTION

On est là aussi sur une traction générale de très bonne facture, avec une semelle extérieure en caoutchouc dont les motifs changent entre l’avant du pied et le talon. Ceux-ci ressemblent d’ailleurs au revêtement de la semelle UA Flow utilisée par Under Armour, pour la collection Curry notamment.

L’accroche est vraiment très bonne sur les premières utilisations et tous les types d’appuis peuvent être sollicités sans problème.

Note : 8,5/10

MAINTIEN ET STABILITÉ

La qualité du maintien est le seul point sur lequel on peut trouver à redire. Les bandes « PWR Tape » assuraient très bien à ce niveau sur la précédente version (Rise Nitro), tandis que là, les deux fines bandes Puma Formstrip en TPU n’offrent pas le même effet.

Le choix est sans doute assumé d’offrir un maximum de souplesse, ce qui plaira à des profils comme Scoot Henderson, qui a été doté d’une version « Player Exclusive ».

La stabilité est assez bonne, avec une ouverture au centre de la semelle pour plus de souplesse dans la liaison entre l’arrière et l’avant du pied. Pas de renforts latéraux spécifiques à mentionner au niveau de la semelle.

Note : 8/10

FINITION ET DURÉE DE VIE

Le design de la paire reste assez classique, et sa composition aussi, avec une tige en mesh « technique » (différents textiles mélangés), agrémentée de superpositions dont la texture peut changer selon les coloris, et donc de deux bandes Puma Formstrip en TPU.

L’empeigne est correctement aérée, ce qui représente également un plus. Le logo Puma apparaît sur la languette et le talon. L’inscription « All Pro » ressort à la base de la cheville. Cinq coloris ont été commercialisés jusqu’à présent, dont la « Nitro Scoot » pour Scoot Henderson, ainsi que des versions « Lime Squeeze » et « Navy ».

Niveau durée de vie, l’empeigne semble en mesure de résister correctement dans le temps. La qualité de la semelle est très bonne mais aura forcément tendance à s’estomper avec l’usure. À voir peut-être également la résistance des trois premiers œillets à la base des lacets disposés « en carte ».

Note : 8,5/10

VERDICT

Puma a mis le paquet sur le basket ces dernières années et a vu ses efforts être récompensés, notamment par le succès de la ligne signature de LaMelo Ball, mais aussi par son engagement pour mettre en valeur le basket féminin et la WNBA avec Breanna Stewart.

Cette troisième version autour du thème Nitro vient ainsi confirmer le retour en force de l’équipementier allemand avec un modèle susceptible de plaire à une large cible et Scoot Henderson comme tête de gondole.

Un peu comme pour le rookie des Blazers, on ne sait pas encore à quel niveau cette All-Pro Nitro marquera l’histoire de sa génération, mais il y a de quoi en attendre beaucoup de bonnes choses.

Note : 16,8/20

Poids de la chaussure (pointure 46) : 386 grammes

Prix : à partir de 130 euros sur Basket4Ballers

Barème de notation

– moins de 10/20 : déconseillée

– entre 10 et 15 : des défauts qui pourront en stopper certains mais des qualités qui en charmeront d’autres

– au-dessus de 15 : paire approuvée et recommandée !

