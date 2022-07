Sortie en fin de saison dernière, la PG 6, sixième chaussure signature de Paul George, n’aura pas eu l’occasion d’être sublimée par son ambassadeur en playoffs puisque les Clippers ont buté sur les Pelicans au « play-in ». Le tout nouveau modèle de la star californienne aura donc l’occasion d’être mis à nouveau en avant à la rentrée dans un contexte plus favorable. Et ça tombe bien, car il vaut vraiment le détour.

La PG 5 avait placé la barre haut mais Nike a répondu aux attentes avec un modèle à la fois différent et performant. Le design a été complètement repensé avec une tige en mesh multicouches estampillée de demi-cercles, à sa base et autour des lacets.

Mais là où la PG 6 marque des points, c’est au niveau de sa semelle dosée d’une mousse Nike React qui offre satisfaction en terme de confort, d’amorti et de rebond. L’effet est garanti, sur l’avant du pied comme sous le talon.

Autant dire que le défi est réussi de la part de Nike qui tient sans doute là l’un de ses modèles les plus aboutis de la saison.

CONFORT GÉNÉRAL

On enfile le modèle assez facilement même si les lacets sont costauds et la languette bien rembourrée. La sensation de confort est ensuite immédiate. On s’y sent vite très bien, et le ressenti général est bon. Difficile de ne pas mentionner d’ores et déjà l’apport de la mousse Nike React, présente sur quasiment toute la longueur et renforcée au niveau du talon. La semelle est complété par de l’EVA et du TPU afin d’offrir les meilleures sensations.

Note : 9/10

AMORTI

C’est la force de cette PG 6 avec cette mousse multifonction dont on sent autant l’effet sur l’amorti que sur le rebond, l’impulsion ou les appuis latéraux insistants. Elle apporte aussi beaucoup de souplesse, en opposition à d’autres modèles positionnés sur le même segment. La réactivité est de qualité optimale que ce soit à l’avant du pied ou au niveau du talon.

A noter que la semelle extérieure en caoutchouc est assortie d’une couche translucide supplémentaire sur le premier coloris dévoilé par Nike, baptisé « Fluoro », en blanc, noir et saumon.

Note : 9/10

TRACTION

La semelle parcourt l’intégralité du pied pour plus d’adhérence et de réactivité avec des motifs multidirectionnels plutôt efficaces pour maîtriser l’art du « Stop-and-go » comme PG13. Les appuis latéraux sont assurés sans problèmes. Les bandes de TPU représentant le logo du joueur censées offrir plus de stabilité sur les appuis extérieurs ne se font en revanche pas plus ressentir que ça.

Note : 8,5/10

MAINTIEN ET STABILITÉ

Le maintien du pied est plutôt très correct, puisque l’avant du pied est resserré par des sangles au niveau des lacets. Le compromis entre liberté de mouvement de la cheville et du maintien est bon, et le modèle offre la possibilité de resserrer le tout avec un troisième œillet sur la partie supérieure.

La stabilité est également très bonne, évidemment sur la partie arrière, confortablement rembourrée, mais aussi à l’avant, la taille de la semelle restant pratiquement la même des deux extrémités de la chaussure.

Note : 9/10

FINITION ET DURÉE DE VIE

La PG 6 se décline généralement en deux couleurs majeures, utilisées pour habiller chaque couche de mesh de la tige. Une virgule apparaît à la base du talon au niveau intérieur tandis que l’extérieur est doté d’un « Swoosh » inversé, brodé, bien plus grand. La signature du joueur apparaît sur la languette, également habillée d’un six. Le modèle ne dispose pas de tirette mais d’un col simplement rembourré. On aperçoit aussi le numéro 13 de PG au niveau du talon, sur la mousse Nike React

Seul point plutôt négatif de ce modèle : l’aération. En effet, la tige en mesh respirant n’est pas respirante du tout, un détail qui a son importance en ces périodes de fortes chaleurs. Vos pieds vont chauffer ! La différence se fait particulièrement ressentir lorsque la PG 6 est comparée à des modèles tels que la Curry Flow 9 ou les Air Jordan 36 et 37, bien plus légères et aérées sur ce point.

La durée de vie peut aussi être questionnée, notamment sur la résistance des motifs de la semelle extérieure et le retour de la mousse Nike React sur le long terme ou des sollicitations répétées. Pour la tige en revanche, il y a de quoi être confiant sur le long terme.

Note : 8,5/10

VERDICT

Plus qu’une bonne surprise, la PG 6 est une vraie réussite à tout point de vue, avec une paire au design revisité dans le bon sens du terme, et qui répond à tous les standards en terme de performance et de confort.

La PG 5 a vite trouvé son public, signe que le modèle était déjà de qualité. La sixième version concoctée par Nike pour Paul George devrait logiquement suivre le même chemin, et sera peut-être boostée à la rentrée par des Clippers de retour dans la lumière. A l’heure du rebond, Paul George pourra en tout cas compter sur ses PG 6 pour reprendre son envol.

Note : 17.6/20

Poids de la chaussure (pointure 45) : 400 grammes

Prix : 120 euros sur Basket4Ballers

Barème de notation

– moins de 10/20 : déconseillée

– entre 10 et 15 : des défauts qui pourront en stopper certains mais des qualités qui en charmeront d’autres

– au-dessus de 15 : paire approuvée et recommandée !

