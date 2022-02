Test de chaussures | La MB.01, l’ovni de Puma et LaMelo Ball

Le ton est donné dès la réception de la boîte contenant la toute première chaussure signature de LaMelo Ball, la MB.01, visiblement tout droit venue de l’espace. Une fois les chaussures en main, les inscriptions « Rare » en gros sous la semelle et « Not from here » juste sous les lacets, confirment qu’on tient bel et bien là un modèle hors du temps, conçu par un joueur étonnant, en collaboration avec Puma.

De retour sur le marché des chaussures de basket depuis 2018 sous l’intitulé « Puma Hoops », l’équipementier sportif a donc choisi le meneur des Hornets pour élaborer une chaussure signature. Très peu de joueurs ont par le passé eu cet honneur chez Puma, même si on peut tout de même énumérer Vince Carter, Ralph Sampson ou Walt Frazier notamment.

C’est donc un petit événement pour la marque mais aussi pour le joueur, qui confirme à travers cette première mouture son style unique et inimitable. A première vue, la paire ressemblerait en effet presque à une chaussure de ville, avec ses bouts plutôt arrondis et sa semelle compacte.

Pour autant, en terme de confort, de réactivité et d’impulsion, tous les ingrédients sont là pour en faire une chaussure de référence, que son coéquipier Terry Rozier a par exemple déjà porté en match lui aussi. Le tout donne un cocktail explosif censé refléter les qualités de LaMelo Ball, un joueur à fort potentiel capable d’éclairs de génie.

CONFORT GÉNÉRAL

C’est l’avantage d’avoir opté pour une forme plus arrondie qu’affinée à l’avant de la chaussure, le confort est optimal, notamment pour les personnes qui peuvent souffrir d’avoir les orteils compressés. L’insertion se fait facilement et la semelle imposante garantie le confort sur toute la partie du pied.

Note : 9/10

AMORTI

C’est peut-être le meilleur atout de la MB.01, avec son confort. L’amorti de la semelle intermédiaire en Nitro Foam offre un amorti et un rebond assez incroyables. On le ressent particulièrement au niveau de l’aponévrose plantaire, une partie du pied qui peut également être sensible. Au niveau du talon ou de la pointe des pieds, le ressenti est également très bon et semble résistant à une sollicitation répétée. Puma en promet le côté « explosif », et c’est le cas.

Note : 9/10

TRACTION

Si on s’en tient aux qualités de LaMelo Ball, la MB.01 aura de quoi résister aux appuis les plus déroutants. Puma a mis le paquet sur sa semelle en ce sens avec une couverture intégrale en caoutchouc antidérapant. À l’arrivée le rendu est là aussi plutôt bon, facilité par la surface complète du pied en contact avec le sol et la résistance globale du modèle.

Note : 8/10

MAINTIEN ET STABILITÉ