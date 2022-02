Chez Puma, la MB.01 en a encore sous le pied

Avec LaMelo Ball, que ce soit dans son jeu comme pour sa toute première chaussure signature sortie chez Puma, on en voit de toutes les couleurs ! Depuis le lancement de la MB.01, Puma a sorti du lourd en multipliant les coloris depuis la mi-décembre, et le meneur des Hornets joue le jeu en portant quasiment un coloris différent à chaque match. Il faut dire que le petit frère de Lonzo Ball a déjà l’embarras du choix, et l’embellie ne va pas s’arrêter là.

Après la « Grey-Red » et la fameuse « Rick&Morty » désormais disponibles en France, un nouveau coloris « Black Blast » est proposé chez Basket4ballers.com. Un modèle similaire à la version entièrement noire qui a récemment fuité, avec pour seule distinction les mailles sur la partie supérieure et les finitions qui ressortent en rouge.

—

