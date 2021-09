Puma : la première chaussure signature de LaMelo Ball se précise

LaMelo Ball avait déjà fait monter la sauce en se présentant à la Summer League avec le prototype de sa toute première chaussure signature dessinée par Puma et baptisée la MB.01.

Un mois plus tard, voilà une vidéo du produit fini qui vient d’investir les réseaux sociaux et sur lesquels on peu voir quelques détails supplémentaires, comme l’inscription « M.E.L.O. » sur une bande parcourant le talon de haut en bas, ou encore le « RARE » présent sous la semelle de ce modèle principalement orange.

Sur la languette, on peut lire « 1 of 1 » ainsi qu’un motif ressemblant à un aigle pour orner les lacets, tandis qu’on peut également lire « Not from here » juste sous les lacets.

La date de sortie commence à se préciser, puisque Nick DePaula d’ESPN annonce une commercialisation pour le mois de novembre et un prix qui devrait avoisiner les 125 dollars !

Update: LaMelo’s Puma shoe is dropping in November 🎯 https://t.co/o3TDzMqnW2 — Nick DePaula (@NickDePaula) September 18, 2021

—

