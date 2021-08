LaMelo Ball débarque à la Summer League avec sa première chaussure signature

Révélation de la saison dernière et élu « rookie de l’année », LaMelo Ball est devenu en l’espace d’un an l’une des stars montantes de la NBA. Puma s’en frotte déjà les mains et aurait déjà planché sur la l’élaboration de la première chaussure signature du meneur des Hornets.

Ce dernier s’est présenté hier au match de Summer League des Hornets avec un prototype aux pieds, un modèle comportant deux teintes d’orange et quelque peu similaire à la récente « Nitro Fusion » dévoilée par Puma il y a dix jours.

Nick De Paula d’ESPN a indiqué que cette première chaussure signature estampillée LaMelo Ball serait baptisé la « MB1 ». Le petit frère de Lonzo Ball a retweeté l’info avec une rectification « MB.01 ». Affaire à suivre…

