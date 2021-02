Test de chaussures | La PG 5, la belle surprise du début d’année

Après avoir constaté il y a une semaine que Jordan Brand avait fait une croix sur le scratch entre la troisième et la quatrième chaussure signature de Russell Westbrook, nous vous présentons, grâce à Basket4Ballers, une PG 5 qui a perdu le zip de la PG 4. Une option qui ne nous avait pas forcément convaincus, et on est donc encore plus ravi de découvrir cette nouvelle paire.

CONFORT GÉNÉRAL

Sans son zip, la paire est plus sobre, plus simple, et on le remarque forcément dès qu’on l’enfile. On retrouve alors une sensation moelleuse qui nous ramène un an en arrière avec ce Zoom Strobel rebaptisé Air Dot Weld Strobel, mais qui reste une poche d’air cousue à l’empeigne et pas intégrée dans une semelle comme le Zoom Air. Elle est ici combinée avec une semelle intérieure fine et moelleuse elle aussi.

Le pied est vraiment bien maintenu avec une empeigne solide et des coussins à l’arrière du pied. Autre constat après quelques secondes : cette paire est légère et taille normalement, contrairement à la précédente, qui était trop petite. Encore que, les pieds larges devront peut-être miser sur une demie taille au-dessus.

Note : ☆☆☆☆☆

AMORTI

Cette poche d’Air sur toute la longueur (qu’on peut encore voir sous la chaussure) est un peu moins grosse que sur le modèle précédent, mais on l’a sent quand même bien avec cette mousse fine de la semelle intérieure. La semelle intermédiaire est elle aussi plutôt molle, les motifs extérieurs aussi : le résultat est vraiment agréable. Ce n’est peut-être pas aussi incroyable que sur la PG 4, ce n’est pas la meilleure technologie pour le retour d’énergie, mais c’est parfait pour accueillir les chocs.

Note : ☆☆☆☆☆

TRACTION

Nike a décidé de sortir du placard la semelle de la Kobe 9, pour le plus grand bonheur de ceux qui l’avaient essayée, et ceux qui la découvriront : la traction ventouse est superbe. C’est d’autant plus appréciable après la petite déception des PG 4 dans ce domaine. Quant à la durabilité, la semelle a tenu la route sur notre test en extérieur mais elle pose question à long terme en dehors des gymnases.

Note : ☆☆☆☆☆

MAINTIEN ET STABILITÉ

On est sur une bonne poche d’Air, mais on s’y enfonce, et Nike a décidé d’apposer à la semelle intermédiaire des renforts en plastique pour éviter les glissements et autres torsions. Si on ajoute cela à cette empeigne solide et solidement rembourré, on a là encore du tout bon.

Note : ☆☆☆☆☆

FINITION ET DURÉE DE VIE

Le modèle de base de la PG 5 est à l’exact opposé de la WNZ4 testée la semaine dernière, sobre au possible. La paire n’est pas clinquante pour un sou, d’où la volonté de Nike d’offrir à ses clients la possibilité de les personnaliser. Le modèle version Canyon ci-dessous corrige déjà joliment le tir.

Le tissu sera toujours le même, les empiècements aussi, et la durabilité posera donc toujours question, surtout au niveau de la semelle extérieure. Il faudra peut-être surveiller la sortie des modèles « EP » (Enginereed Performance) avec leurs matériaux renforcés.

Note : ☆☆☆

VERDICT

Cette paire est solide dans tous les domaines, sauf celui de la durabilité mais on ne peut pas lui en vouloir : elle ne coûte « que » 120 euros. À ce prix-là, avec ces technologies et ces atouts, si c’est pour jouer en intérieur, foncez, c’est un superbe investissement.

Note : ☆☆☆☆

Prix : 119,90 euros chez Basket4Ballers.

Barème de notation

– ☆ : à éviter

– ☆☆ : trop de défauts

– ☆☆☆ : des inconvénients qui pourront en stopper certains mais des avantages qui en charmeront d’autres

– ☆☆☆☆ : paire approuvée

– ☆☆☆☆☆ : rien à redire !

